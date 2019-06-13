Новосибирску - динамичное развитие

Из обсуждений на дискуссионных площадках с горожанами сложились планы, которые Анатолий Локоть изложил в серии авторских статей в нашей газете. Сегодня мы публикуем первую из них.

ПРИОРИТЕТ «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

- Пять лет назад, когда избиратели доверили мне пост мэра Новосибирска, мой рабочий график почти полностью состоял из встреч с трудовыми коллективами, учителями и работниками культуры, отраслевыми экспертами. На этих встречах мы спорили о том, на что следует направить усилия в первую очередь. Тысячи разных мнений необходимо было привести к общему знаменателю. По итогам горячих дискуссий мы договорились о трех приоритетах: новые социальные объекты; дороги и общественный транспорт; создание комфортной городской среды.

Благодаря концентрации ресурсов нам удалось резко продвинуться в строительстве детсадов и школ, увеличить объемы ремонта дорог, мы привели в порядок 1063 двора и капитально отремонтировали 1655 жилых домов. На глазах новосибирцев менялся облик парков и скверов, впервые за 50 лет провели реконструкцию Михайловской набережной.

Не скрою, работать пришлось в сложных условиях, но по прошествии этих лет считаю главным такой итог: общие для страны экономические трудности не заставили нас урезать расходы на самые важные социальные группы - пожилых людей и детей, которых надо учить, растить и готовить к непростой взрослой жизни. Для сохранения такого социального подхода нам пришлось усиленно выправлять сложившуюся практику, когда общественные интересы ущемляются в пользу сиюминутных выгод.

Анатолий Локоть: «Локомотивами роста на ближайшие пять лет станут три больших проекта: «Академгородок 2.0», Молодежный чемпионат мира по хоккею и программа «Умный город».

О ПЯТИЛЕТКЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

- В 2014 году наша страна вступала в сложный внешнеполитический период, который отозвался торможением экономики и уровня жизни. Кроме этого, Новосибирск лишился существенной части собственных доходов, а объем задач только нарастал. Поэтому все усилия мы направили на поиск справедливых подходов, честных специалистов и реалистичных решений.

Первым делом пересмотрели кадровый состав мэрии, организовали аудит наших предприятий, имущества и земли. Прежняя пагубная практика использования городской земли заключалась в том, что коммерческий интерес застройщиков ставился выше интересов общегородских. С таким хищническим подходом надо было что-то делать. Наводить порядок решили таким образом: зарезервировали 80 участков для объектов культуры и спорта, еще 549 - за объектами образования.

Многое пришлось изменить в существовавших правилах землепользования и застройки. Мы закладывали основы долгосрочной, более разумной градостроительной политики - ставили барьеры для разрастания точечной застройки. Три года назад нам наконец удалось преодолеть возражения застройщиков и утвердить новые прозрачные правила - ужесточились требования к плотности строительства, парковкам и благоустройству.

Кроме того, нам удалось получить дополнительные средства благодаря федеральным программам «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Создание современной образовательной среды». Наши специалисты тщательно прорабатывали документы и проекты, поэтому Новосибирск в первоочередном порядке получал доступ к федеральному финансированию.

НАЧИНАЕТСЯ ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ

- Я настойчиво убеждал разные уровни власти, что надо сократить разрыв между потребностью в развитии города и тем объемом налогов, которые оставляют Новосибирску. Горожане становятся более требовательными к учету их интересов. Как правило, это справедливые требования! И сейчас у нас появится больше финансовых возможностей претворять пожелания горожан в жизнь.

Новосибирцы добились своего, мы с вами были услышаны, и теперь город начинает жить в новых условиях, значительно отличающихся от предыдущей пятилетки. Локомотивами роста на ближайшие пять лет станут три больших проекта: «Академгородок 2.0», молодежный чемпионат мира по хоккею и программа «Умный город».

В предыдущие годы мы вынуждены были сконцентрироваться только на трех приоритетах, затем федеральные законы и сама жизнь подтолкнули нас к долгосрочному планированию - мы сообща разработали и приняли Стратегию до 2030 года, в которой охватили важные сферы жизнедеятельности города. Однако в силу имеющихся ресурсных ограничений сохраняется необходимость выбора приоритетных целей. Сегодня мы можем говорить уже о семи приоритетных направлениях: социальная сфера, спорт, культура, комфортный город, транспортная доступность, наука, инвестиционный климат.

Приоритетные направления в развитии Новосибирска.

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

- Мы начали обсуждение с этого приоритета, поскольку образование и социальная политика - самое емкое направление работы муниципалитета и составляет более 60% расходов бюджета города. Сегодня по населению Новосибирска мы пересекли отметку 1,6 миллиона человек, а с учетом притока из агломерации приблизились уже к 2 миллионам. Это значит, потребность в современных социальных объектах будет нарастать. И прежде всего речь о детских учреждениях. За три года необходимо построить 20 детсадов и пристроек с ясельными группами - это и здания, и оборудование, и новые коллективы воспитателей.

Наши школы и детские сады за последние пять лет приняли на 30% больше учеников, то есть дополнительно 62 тысячи ребятишек. Это очень большая нагрузка. Во многом она распределялась на новые учреждения - за это время мы построили и отремонтировали 38 детских садов и школ. Но мы все еще не преодолели разрыв прошлых лет между темпами строительства жилья и социальных объектов. Будем это наверстывать.

За прошедшую «пятилетку преодоления» нам удавалось эффективно и адресно работать с семьями, с отдельными людьми, остро нуждающимися в социальной помощи. В Новосибирске на 40% выросло число людей, получающих пособия. А на ближайшие пять лет у нас есть большие планы капитальных вложений - намечено отремонтировать и построить 100 социальных объектов. И речь не только об объектах образования, но и об учреждениях здравоохранения, спорта и культуры.

По итогам следующей пятилетки школа, детский сад и поликлиника должны появиться в каждом отдаленном микрорайоне. Этого требуют новосибирцы. Кроме того, остро стоит потребность в расширении действующих школ в районах плотной застройки. В городе 11 школ ждут срочной реконструкции, это еще довоенные здания. Например, школа № 57 в Дзержинском районе или школа № 54 на улице Крылова.

Задачи в социальной сфере до 2025 года.

МОЛОДЕЖЬ ОБРАЗОВАННАЯ И ЗДОРОВАЯ

- Задачи развития не сводятся только к укреплению материально-технической базы учреждений образования. В нашей Стратегии до 2030 года заложен комплексный подход, учитывающий особую роль образования в истории Новосибирска. Главным преимуществом нашего города были и остаются интеллектуальный ресурс, высокий уровень образования и уникальный человеческий потенциал. Могу с гордостью сказать, что система образования Новосибирска уже сейчас готовит кадры для предстоящего научного и технологического прорыва.

Большое внимание направлено на выявление и поддержку детей, одаренных в области научного творчества и проектной деятельности. Имена новосибирских школьников постоянно присутствуют в числе победителей российских и международных олимпиад и соревнований по робототехнике, математике, биологии, информатике.

Мне горько было сознавать, что не все талантливые школьники и студенты находят себе применение в Новосибирске. Но эта ситуация скоро изменится - уже намечены стройплощадки для грандиозного проекта «Академгородок 2.0». На них вот-вот закипит работа, и это значит, что сегодня у наших подростков появляется особая мотивация. Развитие Новосибирского научного центра - это сотни новых перспективных мест в исследовательских проектах, лабораториях и научных институтах. Это будущее, манящая перспектива для юных новосибирцев. Это и будущее Новосибирска как научной столицы России.

Хочу еще раз обозначить, что одним из важных ориентиров на ближайшие пять лет станет подготовка города к 2023 году. Новосибирск станет центром мирового первенства по хоккею среди молодежных команд. Впервые за последние десятилетия мы проведем настолько масштабное спортивное мероприятие международного уровня. А за год до этого наш город в новом спортивном центре примет и волейбольные команды, участвующие в мировом первенстве. Предлагаю смотреть на эти события как на ключ, открывающий возможности для развития инфраструктуры и улучшения городской среды.

45 гектаров - столько новых территорий для спорта и оздоровления должно появиться на территории города. Мы должны использовать предстоящий чемпионат, чтобы существенно изменить облик Новосибирска. К этой теме мы еще обязательно вернемся и поговорим подробнее, поскольку спорт входит в число приоритетов, которые новосибирцы обсуждали на специально организованной дискуссионной площадке.

Серебряное волонтерство - один из путей к активному долголетию.

ДОЛГОЛЕТИЕ: К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ?

- Наш целевой ориентир - увеличение средней продолжительности жизни до 76 лет. Основная часть мер по укреплению здоровья, профилактике и снижению заболеваемости, реабилитации и развитию высокотехнологичной медицины возложена на региональный и федеральный уровень. Но со своей стороны мэрия решила вопрос с предоставлением земельных участков, и в ближайшие годы в Новосибирске должны быть построены семь новых поликлиник. Также будет завершено строительство перинатального центра, в планах - онкологический центр и центр ядерной медицины.

Мэрия прилагает усилия, чтобы покупка лекарств не становилась неподъемной ношей для людей с небольшим достатком. 40 миллионов рублей - на такую сумму получили льготы участники программы «Ветеран». Программа позволяет покупать лекарства в нашей муниципальной аптечной сети по более низким ценам. Плюс к этому действует бесплатная доставка лекарств для тех, кому трудно передвигаться самостоятельно.

Наш город становится площадкой, где специалисты отрабатывают технологии улучшения качества жизни людей с особенностями здоровья. Со всей России к нам везут передовые практики, и поэтому эксперты уже называют Новосибирск городом безграничных возможностей. Но нам еще предстоит много работы по созданию безбарьерной городской среды. Это существенно влияет на качество жизни людей с ограниченными возможностями - не только инвалидам-колясочникам, но и пенсионерам с тросточками, и мамам с детскими колясками очень нужны пандусы и удобные спуски с тротуаров.

Для тех пенсионеров, у кого есть энергия и силы для активного участия в повседневной жизни, мы стараемся создать более благоприятные условия. Я говорю о системе социального обслуживания, об общественной приемной, нацеленной на решение проблем пожилых, о льготах на проезд в общественном транспорте. Я считаю, что муниципалитет должен сохранять прежние льготы для женщин и мужчин с момента достижения 55 и 60 лет. В этом вопросе «пенсионный возраст» мы сдвигать не должны.

Разумеется, мы будем заниматься реконструкцией наших муниципальных социальных центров. Но в то же время надо активнее опираться на общественные организации, привлекать частные инвестиции в сферу социальных услуг. Уникальный проект наших специалистов - Центр серебряного волонтерства - получил признание на общероссийском уровне. Обеспечение активности пожилых людей, вовлечение их в оздоровительную, культурную и социальную жизнь - это большое направление работы, которое мы предлагаем развивать.

Еще одна задача, от которой город не может отстраниться, несмотря на отсутствие прямых полномочий, - поддержка людей предпенсионного возраста. Здесь нельзя надеяться только на совесть работодателей, считаю важным разработать специальные программы поддержки, оказания помощи в поиске вакансий, организации переподготовки или обучения.

Для увеличения продолжительности жизни и обеспечения ее качества многое сможет сделать наша служба социальной поддержки. Например, предстоит выработать новые формы работы учреждений социальной защиты. Чем больше у нас будет людей преклонного возраста, тем больше будет запрос на создание комфортных условий для жизни старшего поколения. Долголетие должно быть спокойным и радостным, и это потребует серьезных усилий от активной части общества.

Сейчас мы создаем новую систему долговременного ухода за пожилыми людьми. Мобильные бригады из специалистов разных профилей - медицинских и социальных - смогут организовать долговременный уход за пожилыми прямо на дому, не отрывая их от привычной обстановки. Смогут вовремя диагностировать и предупреждать развитие серьезных заболеваний.

Мы сейчас подробно рассмотрели задачи мэрии только по приоритету «Социальная сфера». Вскоре будет принят план реализации Стратегии, в котором найдут отражение конкретные действия по всем приоритетным направлениям в период с 2020 по 2025 год.

Я благодарен тем новосибирцам, кто уже активно поучаствовал в обсуждении. Мы рассмотрим ваши предложения и будем искать пути реализации. Основатели Новосибирска строили город, рожденный быть впереди. Для нас очень важно продолжить их дело и сосредоточить усилия на решениях по развитию Новосибирска.