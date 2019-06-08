Мягкий вождь: детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам

Новосибирские коммунисты хайпанули. Каждый год в городе проводят праздник – «День правды». Отмечают обычно тихо – кто бы знал, что вообще такая акция проходит. Но только не в этот раз…

Организаторы объявили, что посвящают акцию генералиссимусу. В центре города открыли площадки: «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело, и цены снижали».

Будут пионеры и сам Сталин: коммунист рассказал, что готовят на праздник, посвященный генералиссимусу. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Праздник открыл сам Иосиф Виссарионович. Актер с пышными усами в форме поднялся на сцену.

– В Ялте в 1945 году Черчилль с Рузвельтом мне говорят, Иосиф Виссарионович, отдай нам Крым, а мы тебе за это — любой кусок Германии такого же размера. Вот вам наш Крым, — выступил актер и показал кукиш.

Праздник открыл сам Иосиф Виссарионович. Фото: Яна Бондарь

Потом, после сталинского приветствия на празднике начались массовые посадки. Да ладно, не переживайте. Вы не о том подумали. Просто коммунисты посадили деревья – семь рябин. Работала на площадке и продовольственная точка. Наряду с рябинами - самое безобидное, что было на празднике. Гостей угощали узбекским пловом. Спасибо, что не грузинскими Киндзмараули и не чачей. Так что начиналось, в общем-то, за здравие...

Праздник анонсировали, как семейный. Для молодежи – рэп-фестиваль, конкурс ди-джеев, барды. Отдельную площадку обещали и ребятне. Ей и название дали подходящее: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».

Рисунки детей на тему «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Фото: Антон Сенопальников

- Не надо, конечно, буквально понимать. Название – символичное, - пояснял второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Ан нет! На празднике ребятню познакомили со Сталиным в самом буквальном смысле. Не просто познакомили – предложили создать новых маленьких Сталиных. Из пластилина.

Дети постарались. Наделали мягких скульптур с усами.

Пластилиновый Сталин. Фото: Яна Бондарь

А еще школьники прошли курсы авиации и огневую подготовку. Для них действовала площадка «Сталинские соколы». Будущие защитники Отечества делали и запускали бумажные самолетики. Предложили ребятне и пострелять из миниатюрного орудия. Задача (цитируем организаторов) - «сбить фигурки американских солдатиков из игрушечной пушки».

На этой площадке детей учили стрелять по американским солдатикам.Фото: Мария ХАРИТ

Интересно, как повел бы себя Сталин, узнав, что на празднике в его честь детям предложат тренировать меткость в стрельбе по фигурам союзников?

Фоторепортаж с праздника смотрите ЗДЕСЬ

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