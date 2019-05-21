Сталина на вас… есть! Как культ личности сослали в Сибирь

В Новосибирске установили бюст Сталина. Под овации горожан покрывало с памятника сорвал мэр-коммунист Анатолий Локоть в День Победы. Да, были противники. Да, бюст поставили не на площади в центре города, а во дворе обкома компартии. Да, за вождем будет присматривать видеокамера, дабы не покушались вандалы.

Есть море оговорок, но мемориал все-таки появился. Люди голосовали за него рублем. Бюст сделан на народные деньги - полмиллиона, собранные работягами, студентами и пенсионерами.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (справа) и активист Алексей Денисюк открывают бюст Сталина.Фото: Даба ДАБАЕВ

Еще год назад увековечить маршала было невозможно: власти возражали. Да что там год… Юрист Алексей Денисюк 20 лет мечтал установить памятник. Это была его инициатива, и теперь он доволен.

- Здесь находится дом в хорошем состоянии (здание обкома партии. - Прим. ред.) , объект культурного наследия, постройка начала 1920-х годов. Территория обнесена декоративным забором. Имеется большая площадка, и прямо на ней, на самом краю, выстроена кирпичная стена высотой в три с половиной метра. Слева и справа от памятника будет по две елочки, - расхваливает Денисюк новосибирскую «резиденцию» Генералиссимуса.

Есть в городе и другой, неофициальный, памятник - раскрашенная яркими красками голова Кобы, которую установил местный экскаваторщик, просто так, по велению души. Вождь на пересечении маленьких улиц в частном секторе - Инюшинской и Морозова - взирает на современников.

Новый комплекс, который назвали Stalin-House. Вверху - жилые квартиры, внизу - коммерческая недвижимость.

Но дальше - больше! Скоро в городе откроют 20-метровый памятник вождю - здание под названием Stalin-House. Да вот он, уже стоит. Снизу - помещения под офисы, сверху - под жилье. Восьмиэтажное здание пока пустует, но купить кусочек истории уже можно - 90 тысяч за квадратный метр.

Новосибирск, конечно, ставит рекорд по перезагрузке культа личности, однако и другие города тоже подтягиваются. Вот-вот поставят памятник под Кировом - пока временный, но лиха беда начало…

Увековечить в городе вождя предложил депутат-коммунист из Саратова. В Кусе - это под Челябинском - люди нашли обломки старого монумента и намерены восстановить каменное изваяние. В общем, Сталин шагает по стране. Семимильными шагами!

Экскаваторщик Виктор Дмитриев нашел бюст вождя на заброшенном заводе, привез домой и дал ему вторую жизнь.Фото: Влад КОМЯКОВ

Аналитики агентства «Левада-Центр» опросили россиян и определили: популярность Сталина в России достигла пика. Симпатии к маршалу питают 6% опрошенных, 4% - восхищаются, 41% - уважают. 70% - считают, что Сталин сыграл положительную роль в жизни страны. Три года назад так считали только 54%, а 10 лет назад - 49%.

Ладно, насчет возвращения культа - шутка, конечно. Но почтение к советскому лидеру явно растет. Так что скоро ждем новых памятников - от бронзовых бюстов до железобетонных Stalin-мол, и Джугашвили-Plaza (если у новосибирских застройщиков появятся последователи).

МНЕНИЕ ЗА:

ЛЮДЯМ НЕ ХВАТАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Николай СТАРИКОВ, писатель, публицист, кандидат исторических наук:

- Безусловно, популярность Сталина как исторического персонажа, как государственного деятеля увеличивается - это факт. Просто когда люди не видят фундаментальных для общества вещей, справедливости, социальных лифтов, они начинают искать их в прошлом. Бороться с этим не надо, это бессмысленно. Лучший способ остановить рост популярности Сталина - претворить в жизнь все положительное, что ассоциируется с этой фигурой в народном сознании: новые заводы, новые предприятия, усиление роли государства не только внутри страны, но и за рубежом, социальные лифты…

Часто говорят, что фигура Сталина раскалывает общество. Я с такой трактовкой не согласен. Больше всего общество раскалывает искусственное вырезание и вырывание из истории значительного периода, связанного с героическими подвигами, победами и большими сложностями в жизни нашего народа. Сталин - это история, он - один из великих государственных деятелей России. Поэтому памятники Сталину должны стоять в наших городах наряду с памятниками другим государственным деятелям. Но это не означает, что все обязаны возлагать к ним цветы.

Общественники собрали на памятник Сталину полмиллиона рублей и несколько лет добивались от чиновников одобрения наФото: Даба ДАБАЕВ

МНЕНИЕ ПРОТИВ:

ОТ СТАЛИНА - И ДО РАЗВОДОВ НЕДАЛЕКО

Константин ГОЛОДЯЕВ, новосибирский краевед:

- Не буду касаться оценки деятельности Сталина - его побед и преступлений. Пусть все рассудит время. А вопрос по памятнику актуален сейчас, и я считаю, что такие монументы не работают на консолидацию нашей нации, а действуют в обратную сторону. И это касается увековечивания памяти не только Сталина, но и Николая II, и Колчака, и Ивана Грозного, и многих других неоднозначных героев. Думаю, что памятники личностям со спорной репутацией, даже при том что они оставили яркий след в истории, сегодня раскалывают общество. Переругиваются друзья, коллеги, соседи, вступают в жесточайшие споры за столом члены семьи. А ведь нам очень нужно единение. И по большому счету, сейчас лучше всего вообще заморозить установку исторических памятников.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Или памятник Сталину, или скандалы на дорогах

Антон ТАРАКАНОВ, кандидат психологических наук:

- Интерес общества ко всем историческим фигурам, которые характеризуются железной волей, - скажем так, тоталитарным фигурам - обостряется в периоды так называемой социальной аномии. Социальная аномия - это ситуация рассогласованности ценностей и норм в обществе. Это время, когда люди, по сути, теряют точки опоры. Нет определенности, уверенности в завтрашнем дне… Заряд психологической напряженности в такие периоды достаточно высок и проявляется, например, в различных вспышках агрессии. Посмотрите, например, как люди ведут себя на дорогах. Эмоциональная пружина общества натянута, люди стремятся компенсировать чувство незащищенности. Эта незащищенность проявляется на разных уровнях: и на социально-бытовом (страх проявлений агрессии со стороны, утраты материальных благ, нищеты), и на экзистенциальном (боязнь одиночества, потери смысла жизни, свободы). Только вот ресурсы для того, чтобы справиться с такими проблемами, люди, к сожалению, ищут чаще не в себе, а вовне. Эти ресурсы, как им кажется, кроются в окружающих, в разных фетишах или памятниках, воплощающих идею мощи государственной власти и порядка.

СКАЗАНО

«Это спор не о памятниках, а о ценностях»

Мы поговорили с правнуком Сталина - Яковом Джугашвили. Вот его мнение:

- Установка памятника Сталину или Николаю II - это прежде всего декларация приверженности определенным ценностям и символам. Сегодня, когда мы говорим «установка памятника Сталину», речь идет не о том, кому памятник, а о том, чему он посвящен. То есть о том, символом чего является Сталин. Поэтому спор о Сталине - это спор не об исторических фактах, а о ценностях, о мировоззрении. Спор о его идеях и о том, ради чего стоит жить. К примеру, если цель человека, грубо говоря, пожрать и отдохнуть, как-то развлечься - это одно. А если для человека ценностью жизни является служение, творение - это другое. Тогда человек работает не ради денег, не чтобы пожрать и отдохнуть, а чтобы достичь каких-то выдающихся результатов в своем деле или установить справедливость. Для меня Сталин является символом такого мировоззрения, когда мое Я, мое личное Я, стоит на самом последнем месте, а на первом - нечто общее, наше. Если говорить грубо - когда не я богатею, а мы все богатеем. Не у меня беда, а у всех нас беда. И думаю, после таких размышлений каждый, кто пойдет возлагать цветы к памятнику Сталина или, наоборот, обливать его краской и дырявить ломом, должен понимать, не кого, а что он обливает краской. Или чему он преподносит цветы.