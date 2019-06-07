В Новосибирске открылась передвижная фотовыставка, посвященная 45-летию ЭПМ - Новосибирского электродного завода

В Первомайском сквере Новосибирска открылась передвижная фотовыставка, посвященная 45-летнему юбилею АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод» (далее ЭПМ-НовЭЗ, входит в Группу ЭПМ).

На выставке представлены исторические и современные фотографии, иллюстрирующие основные этапы развития крупнейшего в России предприятия электродной промышленности. Завод введен в эксплуатацию 3 июля 1974 года.

В церемонии открытия фотовыставки в Первомайском сквере приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко, глава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области Яков Ландайс, управляющий директор АО «ЭПМ - Новосибирский электродный завод» Алексей Спекторук, а также ветераны и сотрудники завода.

Фотовыставка, посвященная 45-летию ЭПМ - Новосибирского электродного завода, в Первомайском сквере.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка поздравил АО «ЭПМ-НовЭЗ» с юбилейной датой и подчеркнул:

- Продукция Новосибирского электродного завода необходима предприятиям во всем мире. Благодаря электродному заводу прославляется и Новосибирская область. Пожелаем, чтобы завод продолжал развиваться, наращивать обороты и по-прежнему быть лучшим не только в стране, но и в мире.

Управляющий директор АО «ЭПМ-НовЭЗ» Алексей Спекторук отметил, что перед заводом стоят серьезные задачи, главными из которых являются модернизация производства и повышение качества выпускаемой продукции.

- В рамках реализации инвестиционной программы ЭПМ - Новосибирского электродного завода запланирован торжественный пуск нового смесительного комплекса, который будет приурочен к юбилею предприятия и состоится в сентябре этого года, - подчеркнул Алексей Спекторук.

Управляющий директор АО ЭПМ - Новосибирский электродный завод Алексей Спекторук.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко поздравил предприятие с юбилеем и вручил управляющему директору АО «ЭПМ-НовЭЗ» Алексею Спекторуку благодарственное письмо за поддержку экологических инициатив региона и активную работу в направлении внедрения и реализации экологических мероприятий:

- В знак того, что Новосибирский электродный завод - это предприятие-партнер, и того, что завод сделал очень много для экологической безопасности региона, мы вручаем ЭПМ-НовЭЗ благодарственное письмо министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Глава администрации рабочего поселка Линево Яков Ландайс отметил важную роль Новосибирского электродного завода:

- Это градообразующее предприятие, благодаря которому появился наш поселок. Завод - это неотъемлемая часть социальной и общественной жизни Линево. Практически каждый житель имеет к нему отношение, 20% населения трудятся именно на этом предприятии.

Передвижная фотовыставка, посвященная 45-летнему юбилею ЭПМ-НовЭЗ, проработает в Новосибирске до конца лета. Фотоэкспозиция будет представлена в Центральном округе, Ленинском, Октябрьском и Советском районах Новосибирска.