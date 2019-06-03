«Он отстреливался и даже в кого-то попал»: спецназовец погиб в уличной драке, защищая незнакомых парней

История, которая случилась в одном из подмосковных дворов, уже обросла мифами. Соцсети пестрят заголовками: «Сотрудника ГРУ из Новосибирск зарезала толпа кавказцев». Мол, парень прогуливался по улице вместе с девушкой, увидел драку и решил вступиться за тех, кого бьют. В итоге погиб на глазах у любимой. Что в истории правда, а что нет, выясняли корреспонденты «КП»-Новосибирск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.

Дикий случай произошел в жилом комплексе Новое Тушино, в подмосковном поселке Путилково. Никита Белянкин — действительно имел отношение к спецслужбам.

— Служил в новосибирском отряде специального назначения, был уволен по окончанию контракта в феврале этого года, но это не ГРУ, — рассказали «КП»-Новосибирск» в Министерстве обороны.

Сам парень родом не из Сибири.

— Он из Москвы, но служил в Новосибирске, — рассказал «КП» Иван, друг Белянкина. — У него был год срочки, а потом трехлетний контракт. Пишут, что он вовевал на Донбасе, но он там не был, хотя сочувствовал. А вот в Сирии в битве под Алеппо принимал участие. Понимал, что рискует, но относился к этому философски. А вот к тому, что в мирной жизни в его собственном дворе на него нападут с ножом, он вряд ли был готов... На гражданке он помогал своему отцу, тот предприниматель. А вообще хотел пойти в силовые структуры. Мне говорил про ОМОН и МЧС.

— Хороший, светлый, добрый человек. Знакомы были мало, познакомились в командировке в Сирии. Всегда был в нем уверен, что он придет на помощь мне, — рассказал «КП»-Новосибирск» один из действующих военных, попросив не печать его имя и фамилию из-за специфики службы.

Никита участвовал в битве под Алеппо в Сирии.Фото: СОЦСЕТИ

По словам друзей, события развивались так: Никита возвращался домой вместе со своей девушкой. Увидели толпу у паба. Действительно заступился за незнакомцев. А в ответ получил нож в сердце.

— Там избивали уже лежачих двух парней. Никита вмешался, пытался заступится. У него с собой был травмат. Он стрелял в воздух, потом отстреливался, стрелял по целям. Кого-то ранил. Но это травматическое оружие, там несерьезные травмы, если не в упор стрелять, небольшой шрамик, все, что можно получить. Кого он ранил, непонятно, потому что нападавшие в бегах, — рассказывает Иван.

Впрочем, местные жители уже опознали одного из нападавших.

— Он имеет отношение к этому бару, сейчас его ищут, — говорит Иван.

— Известно, за что били двух парней? Почему был конфликт?

— Ребята выжившие сказали, что вообще не поняли причину. Они сидели пили в баре, как к ним подошли пьяные ребята кавказской наружности. Вывели их на улицу, вот и вся история. У Никиты не было шансов, там удар прямо в сердце. Девушка ему делала непрямой массаж, он у нее на руках умер. Врачи, когда приехали, уже было все, поздно... Она в глубоком шоке сейчас. Похороны будут или во вторник, или в среду...

Никита пытался заступиться за парней, которых избивали.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, один из парней, за которых заступился Никита, выжил и находится в больнице, другой получил ножевое ранение — его состояние на данный момент неизвестно. Нападавших было около 10 человек. В СУ СК РФ по Московской области уже заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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— Он достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После этого толпа просто набросилась на него. У кого-то из них был нож. Когда вызвали «скорую», было уже слишком поздно, — рассказала «КП» очевидец Ольга (подробнее).

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