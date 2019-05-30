Компания QENT и футбольный клуб Manchester City разыгрывают для юных спортсменов поездку в Англию на стажировку!

Международная компания прямых продаж QNET совместно с чемпионом Английской премьер-лиги футбольным клубом Manchester City объявляют конкурс, в котором приглашают принять участие подростков, увлекающихся футболом и желающих достичь успеха в спортивной карьере. Мероприятие направлено на популяризацию спорта среди молодых футболистов и поиск новых талантов.

Все началось в 2017 году, когда компания QNET организовала тренерскую школу и провела конкурс среди подростков Индонезии. Четыре финалиста попали в школу футбола в Манчестере. Конкурс получил продолжение, и в этом году к участникам присоединились Россия и СНГ. Приз - поездка в Англию, в школу футбола City Football Language School, где победители будут учить английский с носителями языка и упражняться в футбольных приемах под руководством известных тренеров на стадионе Etihad Stadium - домашнем стадионе футбольного клуба Manchester City. Уже 28 июля 2019 года три победителя из России и СНГ отправятся в школу City Football Language School и погрузятся в мир английского языка и профессионального футбола.

Главное задание конкурса - записать и опубликовать видео продолжительностью от 30 секунд, в котором участник покажет свои навыки игры в футбол, а под видео в посте расскажет историю о себе, о любви к футболу и почему он хочет отправиться в Англию. Конкурс проводится на площадке Instagram - 28 июня на официальной странице QNET в России будут объявлены победители.

В конкурсе могут принять участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет со знанием базового английского языка и действующим загранпаспортом. Виза, билеты, проживание и питание предоставляют организаторы. Каждый участник, выполнивший конкурсные условия, может стать победителем!

Юные спортсмены тренируются на стадионе Etihad Stadium, бок о бок с командой Manchester City.

Как принять участие: 3 шага

1. В Instagram на странице участника или его родителей разместить пост с видео, где участник показывает свои навыки игры в футбол. Под видео написать пару слов о себе, об увлечении футболом. Страница должна быть открыта. Продолжительность видео от 30 секунд.

2. В посте необходимо поставить хештег конкурса #qnetMC и указать, из какого города участник.

3. Нужно подписаться на страницы @ qnet_russia и @qnetcis.

Дата проведения конкурса: с 1 по 21 июня. Жюри отберут участников, показавших лучшие навыки игры в футбол. Результаты конкурса будут опубликованы на страницах @ qnet_russia и @qnetcis в Instagram 28 июня.

НАША СПРАВКА

City Football Language School

Английская школа City Football Language School в своей учебной программе объединяет изучение английского языка и футбольные тренировки.

Учеба включает в себя 30 часов занятий английским языком и 30 часов футбола в течение двух недель. Ученики попробуют себя в роли футболиста, спортивного комментатора, аналитика и журналиста. Занятия спортом проходят на стадионе Etihad Stadium, бок о бок с командой Manchester City.

Школа обеспечивает всем необходимым. Ученикам предоставляются завтрак, обед и ужин. Ученики живут в одноместных номерах, в каждом из которых есть ванная комната, рабочий стол для занятий, Wi-Fi. В кампусе имеются общие комнаты отдыха, где можно посмотреть Sky TV, поиграть в приставки, бильярд. Есть учебные зоны и кинозал. Каждый вечер проводятся кинопоказы, спортивные и проектные вечера. В выходные дни проводятся экскурсии.

QNET

QNET - крупная международная компания, которая предлагает широкий ассортимент продуктов для поддержания здорового образа жизни и товары из премиум-сегмента. Бренд QNET был основан в Гонконге в 1998 году. Дистрибуция осуществляется более чем в 100 странах. Компания является членом Ассоциации прямых продаж в Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах, в Индонезии и Дубае.

Являясь лидером в области прямых продаж на восточном рынке, QNET придерживается активной социальной позиции, регулярно участвует в благотворительных программах, оказывает поддержку малоимущим, а также является спонсором ФК Manchester City.

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