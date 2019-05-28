Команда ЭПМ-НовЭЗ завоевала золото в мини-футбольном турнире на призы администрации Линево

Строительство важного для Линево спортивного объекта контролируется губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Участие в турнире приняли 10 команд из Искитимского района. Новосибирский электродный завод представляли Виталий Калинин, Андрей Федотов, Никита Романцев, Игорь Гарин, Андрей Симонов, Сергей Гладышев и Павел Агеев.

Жеребьевка отправила заводчан в группу с серьезными соперниками - командами Евсино и Лебедевки, но сборная ЭПМ-НовЭЗ уверенно вышла из группы, заняв первое место. В полуфинале ребята оказались результативнее команды «Линево 35+» и в финальном поединке сошлись с командой «Кристалл». Счет финального матча - 2:0 в пользу ЭПМ-НовЭЗ.

Бронза турнира досталась воспитанникам ДЮСШ Линево. Лучшим вратарем турнира был признан вратарь команды ЭПМ-НовЭЗ Никита Романцев.

Футбольная команда ЭПМ-НовЭЗ продолжает подготовку к корпоративной спартакиаде Группы ЭПМ, которая состоится 19 июня 2019 года.