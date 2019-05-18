Лекция Васи Ложкина в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Художник, чьи музы сплошь коты, принял участие в новосибирской Ночи музеев. В местном Городском центре изобразительных искусств открылась выставка картин Васи Ложкина. Интересно, что Новосибирск — город, где однажды Ложкина обвинили в экстремизме, а одна из его картин «Великая прекрасная Россия» вызвала споры в Роскомнадзоре, Минюсте, прокуратуре и суде. Спорили почти пять лет! И в итоге признали ее законной. Мастер не в обиде на сибиряков, сегодня в 18.00 он проводит творческую встречу с почитателями своего таланта, на которой также будут присутствовать корреспонденты «Комсомольской правды». Смотрите прямую видеотрансляцию с 18:00 по местному времени (14:00 мск).

Вася Ложкин объяснит смысл своих картин.Творческая встреча скандально известного художника в Новосибирске. Вася Ложкин встретится с сибиряками в Ночь музеев и расскажет о своем творчестве: кто такие котики, откуда он берет образы для своих картин.

- Выставка называется «Восход нового солнца», - рассказал Вася Ложкин. - Сначала она была в Москве, потом в Нижнем Новгороде. В Новосибирске помимо того, что было в Москве, добавлены еще картины. Вообще привезли все, что смогли, не все выставили. Что-то даже осталось в запаснике, потому что если налепить картины друг на дружку, будет не очень красиво. Хотя бывало и так. Я никогда не был в Новосибирске, вообще никогда не был дальше Урала. 18 мая расскажу более детально о своем творчестве, зачем я это делаю, что я там рисую и что это все значит, - пообещал художник.

А пока предлагаем вам почитать интервью с Васей, где он подробно объясняет, почему рисует котов, а не собак.