Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с днем Победы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил сибиряков с наступающим Днем Победы:

- Дорогие новосибирцы! Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы! Май 1945 года навсегда останется в народной памяти как символ нашей общей Победы, одной на всех - солдат и офицеров, воевавших на фронтах; ленинградцев, переживших блокаду; детей, потерявших отцов и матерей; тружеников тыла; бывших узников концлагерей. Каждая семья хранит свою историю, связанную с войной, чтит и помнит имена своих героев.

День Победы - праздник, объединяющий поколения. Из года в год растет число новосибирцев, принимающих участие в международном общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк», - победным строем идут наследники Великой Победы. Портреты героев Великой Отечественной войны возвышаются над многотысячной колонной!

В 2016 году в Новосибирске стартовала акция «Эстафета патриотизма поколений». Память о подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, их славные традиции сохраняются и передаются юным новосибирцам. За три года в акции приняли участие сотни тысяч горожан всех возрастов.

Дорогие ветераны! В этот праздничный день 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне искренне желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и душевного тепла!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!