2019-05-08T10:56:10+03:00
Здоровье

Как справиться с весенней усталостью ребенка?

Рассказывает Валентина Георгиевна Дегтярёва, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, директор клиники «Синеглазка» на ул. Фрунзе, 61 [видео]
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Критерии успешности своего чада родители определяют самостоятельно, но нередко забывают, что ребенок - это не маленький Супермен. Он, как и все люди, подвержен усталости и перенапряжению. У каждого малыша свой предел возможностей и запас сил. И вовсе не обязательно делать из сына или дочери полиглота либо чемпиона по греко-римской борьбе, чтобы он вырос успешным человеком.

Мы решили, что хотим иметь правильное понимание о том, какого ребенка можно считать успешным, и для этого пригласили в наш пресс-центр кандидата медицинских наук, врача высшей категории, директора клиники «Синеглазка» Валентину Георгиевну Дегтяреву.

Как справиться с весенней усталостью ребенка?.Рассказывает Валентина Георгиевна Дегтярёва, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, директор клиники Синеглазка на ул. Фрунзе, 61

ИСТОЧНИК KP.RU

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