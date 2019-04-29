Каждая 10-я пачка сигарет в России является нелегальной - исследование Kantar

Каждая 10-я пачка сигарет в России является нелегальной, следует из результатов исследования табачного рынка, проведенного Kantar в I квартале 2019 года.*

По данным аналитического агентства, в I квартале 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка, в то время как годом ранее она оценивалась аналитиками агентства в 7,7%. По оценкам участников отрасли, при условии сохранения текущей доли до конца года объем нелегальных сигарет в России составит 23,6 миллиарда штук. Общие потери бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам года могут превысить 70 миллиардов рублей.

Источники нелегальных сигарет

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются источником 45% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России. По результатам исследования, табачная продукция, поступающая с территории стран ЕАЭС и продаваемая без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, составляет 6,2% российского табачного рынка, или более 14 миллиардов сигарет.

Белорусские производители по-прежнему занимают самую большую долю - 32,3% в общем объеме нелегального рынка.

Вдвое выросла доля нелегальных сигарет из Армении (до 5,6% в I квартале 2019 года против 3% годом ранее) и Киргизии (4,6% против 2%). При этом практически не изменилась доля сигарет, поступающих из Казахстана (2,9% против 3% годом ранее).

Тревожной тенденцией стало увеличение доли контрафактных сигарет на российском рынке. По данным исследования, доля подделок увеличилась в 5 раз - до 1,9% российского табачного рынка в I квартале 2019 года с 0,4% годом ранее.

Нелегальная торговля в приграничных регионах Российской Федерации

Уровень нелегальной продукции в приграничных регионах продолжает расти опережающими темпами. Лидером в 2019 году стала Республика Северная Осетия - Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. Это превышает общероссийские показатели в 6 раз.

В тройку лидеров по доле нелегальных сигарет также вошла Брянская область, где нелегальными являются 36,4% всей продаваемой табачной продукции, или каждая третья пачка сигарет, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.

На Северном Кавказе (в республиках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Северной Осетии - Алании) доля сигарет, имеющих нелегальное происхождение, за год выросла до 27,5%.

В Сибири (Омская и Новосибирская области, Алтайский край) доля нелегальной продукции составила 26,5%.

Нелегальная продукция перестала быть острой проблемой только приграничных территорий - ее доля растет и в центральных регионах.

Так, среди городов с населением более 1 миллиона человек наиболее высокая доля нелегальных сигарет была зафиксирована в Ростове-на-Дону - 43,7%, Челябинске - 24,1% и Новосибирске 19,6%.

В городах с населением около полумилиона человек ситуация порой еще хуже. Так, во Владикавказе больше половины (59,4%) сигарет нелегальны, в Брянске и Костроме - практически каждая 4-я пачка.

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Комментарии табачных производителей

- Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией является основной причиной роста нелегального рынка, - считает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко. - С нелегальных сигарет не уплачены акциз и другие налоги, в то время как стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. Сегодня средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 105 рублей, из которых 62 рубля - это налоговая составляющая (минимальная ставка акциза и НДС). Зафиксированный десятикратный рост доли нелегального рынка за последние три года говорит о превращении нелегальной торговли в масштабный криминальный бизнес с устойчивыми каналами поставок и сбыта. Для борьбы с этим злом необходимы системные действия со стороны государства, включая ужесточение законодательства и усиление правоприменения.

- Впервые за всю историю проведения исследований в Российской Федерации доля нелегального рынка сигарет превысила отметку 10% и составила в I квартале 2019 года 10,3% против 7,7% годом ранее. Таким образом, всего лишь за четыре неполных года мы стремительно вышли по этому показателю на среднеевропейский уровень, - комментирует Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. - В результате этого существенно изменилась структура российского табачного рынка: совокупный нелегальный рынок занимает теперь четвертое место по объему в рейтинге ключевых игроков на рынке, оттеснив на более низкие позиции несколько легальных производителей. Нашу особую обеспокоенность вызывает значительный прирост доли контрафактной (поддельной) продукции, идентифицированной в регионах, граничащих с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.

По результатам 2018 года стало также очевидно, что формирование единой и гармонизированной политики ЕАЭС в сфере акцизного налогообложения является первоочередной задачей Союза, в отсутствие которой наиболее всего страдают доходы бюджета Российской Федерации. Для того чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России, переломить тенденцию и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, лицензирование производства, контроль за оборотом производственного оборудования, повышение эффективности и совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики. Введение минимальной цены за пачку сигарет по аналогии с алкоголем в дополнение с введением обязательной цифровой маркировки стало бы отметкой, проводящей четкую границу между легальным и нелегальным продуктом и, как следствие, способствовало бы эффективности реализуемых правоприменительных мер.

- Доля нелегальной продукции превысила критическую отметку в 10,3%. В ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на нелегальный продукт. Из-за стремительного роста акцизов на сигареты в России усилились притоки нелегальных сигарет не только из стран ЕАЭС, но и из европейских и азиатских стран. Например, доля сигарет из ОАЭ в структуре нелегального рынка выросла с 6 до 7,7%. Результаты исследования и зарубежный опыт говорят о том, что дальнейшее повышение акцизов в России неизбежно приведет к усугублению проблемы. Остановить распространение нелегальной продукции поможет гармонизация акцизной политики России и ее партнеров по ЕАЭС. Кроме того, необходимо развивать правоприменительную практику и увеличивать штрафы за продажу «серого» продукта. Сейчас расследование дел по торговле нелегальными сигаретами растягивается, а наказание несоизмеримо низкое по сравнению с криминальным доходом, - отметил руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский.

- Согласно результатам исследования TNS, каждый 10-й курильщик в России покупает нелегальные сигареты. Это свидетельствует о превышении критического уровня цен на легальную продукцию для людей с низким доходом: наибольшее распространение потребление нелегальных сигарет получило в регионах с невысоким уровнем дохода населения. В этой связи любые меры, способствующие увеличению стоимости легальной пачки сигарет, спровоцируют дальнейший рост нелегальной продукции. Уравнивание акцизных ставок среди стран - участниц ТС станет эффективной мерой борьбы с нелегальным ввозом такой продукции в РФ. Что же касается борьбы с контрафактом, действенным решением стало бы отслеживание оборота производственного оборудования, - подчеркнула директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Наша справка

* Исследование проводилось аналитическим агентством Kantar TNS методом интервью и обмена пачек у курильщиков в возрасте от 19 до 64 лет. Опрос респондентов проходил на территории России с января по февраль 2019 года. Данные о производителях и стране происхождения определялись на основании информации, указанной на пачке.