Успешный ребенок - какой он? Знает больше двух языков? Побеждает на всех соревнованиях? Или учится на одни пятерки?

Критерии успешности своего чада родители определяют самостоятельно, но нередко забывают, что ребенок - это не маленький Супермен. Он, как и все люди, подвержен усталости и перенапряжению. У каждого малыша свой предел возможностей и запас сил. И вовсе не обязательно делать из сына или дочери полиглота либо чемпиона по греко-римской борьбе, чтобы он вырос успешным человеком.

Валентина Георгиевна Дегтярева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, директор клиники «Синеглазка» (ул. Фрунзе, 61).

Мы решили, что хотим иметь правильное понимание о том, какого ребенка можно считать успешным, и для этого пригласили в наш пресс-центр кандидата медицинских наук, врача высшей категории, директора клиники «Синеглазка» Валентину Георгиевну Дегтяреву.