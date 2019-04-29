Успешный ребенок - какой он? Знает больше двух языков? Побеждает на всех соревнованиях? Или учится на одни пятерки?
Критерии успешности своего чада родители определяют самостоятельно, но нередко забывают, что ребенок - это не маленький Супермен. Он, как и все люди, подвержен усталости и перенапряжению. У каждого малыша свой предел возможностей и запас сил. И вовсе не обязательно делать из сына или дочери полиглота либо чемпиона по греко-римской борьбе, чтобы он вырос успешным человеком.
Валентина Георгиевна Дегтярева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, директор клиники «Синеглазка» (ул. Фрунзе, 61).
Мы решили, что хотим иметь правильное понимание о том, какого ребенка можно считать успешным, и для этого пригласили в наш пресс-центр кандидата медицинских наук, врача высшей категории, директора клиники «Синеглазка» Валентину Георгиевну Дегтяреву.
Форум здоровья: Успешный ребенок.5 апреля в 10:30 по МСК на сайте Комсомольской правды состоится трансляция прямого эфира с заслуженным врачом России, неврологом высшей категории Валентиной Георгиевной Дегтяревой Тема эфира: из-за чего дети весной быстро устают и недомогают? Как бороться с таким состоянием, чтобы вернуть активность ребенку и повысить его успеваемость?
ИСТОЧНИК KP.RU
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