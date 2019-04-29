2019-04-29T10:01:18+03:00
Здоровье

Успешный ребенок - какой он? Знает больше двух языков? Побеждает на всех соревнованиях? Или учится на одни пятерки?

Разобраться в этом вопросе нам поможет Валентина Георгиевна Дегтярева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, директор клиники «Синеглазка» (ул. Фрунзе, 61)
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Критерии успешности своего чада родители определяют самостоятельно, но нередко забывают, что ребенок - это не маленький Супермен. Он, как и все люди, подвержен усталости и перенапряжению. У каждого малыша свой предел возможностей и запас сил. И вовсе не обязательно делать из сына или дочери полиглота либо чемпиона по греко-римской борьбе, чтобы он вырос успешным человеком.

Валентина Георгиевна Дегтярева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, директор клиники «Синеглазка» (ул. Фрунзе, 61).

Валентина Георгиевна Дегтярева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, директор клиники «Синеглазка» (ул. Фрунзе, 61).

Мы решили, что хотим иметь правильное понимание о том, какого ребенка можно считать успешным, и для этого пригласили в наш пресс-центр кандидата медицинских наук, врача высшей категории, директора клиники «Синеглазка» Валентину Георгиевну Дегтяреву.

Форум здоровья: Успешный ребенок.5 апреля в 10:30 по МСК на сайте Комсомольской правды состоится трансляция прямого эфира с заслуженным врачом России, неврологом высшей категории Валентиной Георгиевной Дегтяревой Тема эфира: из-за чего дети весной быстро устают и недомогают? Как бороться с таким состоянием, чтобы вернуть активность ребенку и повысить его успеваемость?

ИСТОЧНИК KP.RU

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