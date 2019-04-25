В честь Дня Победы «Ростелеком» подарит ветеранам войны бесплатные звонки и телеграммы родным и близким

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая (с 25 апреля по 10 мая 2019 года) по каждому из направлений:

• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);

• междугородные звонки по России;

• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

В Сибирском федеральном округе «Ростелеком» традиционно предоставит скидку за май 2019 года в размере 112 рублей на услуги местной телефонной связи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним. Данная скидка предоставляется независимо от выбранного тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений. Скидка будет учтена в расчете ежемесячного платежа за май.

Николай Зенин, вице-президент-директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

- С огромной благодарностью и гордостью мы встречаем День Великой Победы. Этот праздник связывает поколения: тех, кто воевал, защищая Родину, и тех, кто живет сейчас благодаря подвигу наших дедов и отцов. Низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла. Мы всегда перед вами в долгу.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

НАША СПРАВКА

Напоминаем, что в апреле 2019 года в «Интерактивном ТВ» (на кнопке 75) и сервисе Wink появился новый телеканал - «ПОБЕДА». Его эфир целиком посвящен самому важному событию отечественной истории последнего столетия - Победе в Великой Отечественной войне (1941 - 1945). Круглосуточно демонстрируется классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы; новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах; свидетельства ветеранов; интервью с историками и экспертами; семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов.