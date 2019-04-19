Ученые: «При аллергии латайте «дырявый кишечник»

Оказывается, «дырявой» может быть не только память, но и кишечник. И через этот «протекающий» кишечник, как сквозь пальцы, может утекать наше здоровье. О том, как это происходит и как с этим бороться рассказала Анна Ивановна Калмыкова, доктор биологических наук.

О синдроме «дырявого кишечника» впервые заговорили в 1990 году. Ученые обратили внимание, что многие заболевания ЖКТ, проявления аллергии, аутоиммунные болезни, такие как ревматоидный артрит, астма, рассеянный склероз, болезнь Крона, диабет обоих типов, связаны с увеличением проницаемости стенок кишечника.

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ЧТО ТАКОЕ «ДЫРЯВЫЙ КИШЕЧНИК»

Слизистая оболочка кишечника отделяет наш богатый внутренний мир от еще более богатого внешнего. Все вещества, получаемые нами из пищи, питья и медикаментов, должны быть тщательно рассортированы кишечником: нужное - оставить, ненужное - удалить. Все полезные продукты всасываются и поступают в кровь и лимфу, вредные - нейтрализуются и выводятся из организма. Если ли же слизистая кишечника становится излишне проницаемой, бактерии, аллергены, токсины и не полностью переваренные остатки еды оказываются в кровотоке. Наша иммунная система распознает их как чужеродные и формирует иммунный ответ в виде системных воспалений и аутоиммунных заболеваний.

Бифидобактерии постоянно присутствуют в организме человека, занимая у разных людей долю в микрофлоре кишечника: от 15 - 20% - у нездоровых людей, до 98% - у грудных детей.

ПОЧЕМУ В ЗАЩИТЕ БРЕШЬ

Среди причин этого синдрома - чрезмерное употребление сахаров и глютена, хронические воспаления и инфекционные заболевания, регулярный прием лекарственных препаратов, стрессы, гормональный сбой и, как следствие, плохое состояние кишечной микрофлоры.

Колонии бифидобактерий в пробирке имеют отличительную узнаваемую форму.

ИЗ ЖИЗНИ МИКРОФЛОРЫ

Наш кишечник - это дом для самого крупного корпоративного органа человека - его микробиома.

Микробиом - это сообщество микроорганизмов, которые населяют человека: бактерии, вирусы, грибки. Большая их часть находится в кишечнике - триллион (!) микробных клеток. Это в 10 раз больше, чем число собственных клеток организма хозяина.

Микробы не просто живут за наш счет в кишечнике. Они приносят много пользы: влияют на переваривание пищи, синтезируют витамины, защищают нас от токсинов, влияют на эмоции человека и даже на способность к обучению.

«Биовестин» - уникальный жидкий и поэтому крайне эффективный пробиотик, который сохраняет свои свойства в течение двух с половиной месяцев. Для жидких пробиотиков это рекордный срок хранения.

КАК МИКРОБЫ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Это влияние начинается буквально с первых дней жизни человека. От того, как сформируется микрофлора у ребенка в первые шесть месяцев жизни, зависит состояние его здоровья на долгие годы. Иммунитет ребенка зависит от того, насколько здоровой будет микрофлора.

Аллергия - это гиперответ иммунной системы на привычные продукты питания, пыльцу растений или шерсть животных. Проявления аллергии могут быть различными - от дерматита до астмы. В основе может лежать банальная нехватка основных представителей нормальной микрофлоры.

В Британии было проведено исследование. Проведен анализ болезней 9 миллионов детей в возрасте от 0 до 18 лет. Установлено, что у тех, кто получал антибиотики в первый год жизни, риск аллергии и развития воспалительных процессов в кишечнике увеличен в 4 - 6 раз. Дети, которым в первый год жизни давали пробиотики на фоне приема антибиотиков, избежали формирования тяжелой аллергической патологии.

«Про-биотик» - значит «за - жизнь» микроорганизмов. И этих маленьких жизней внутри каждого из нас не так уж мало - около 200 000 миллиардов, что в 10 раз больше, чем количество клеток организма человека.

ЛАТАЕМ «ДЫРЫ» В КИШЕЧНИКЕ

Для восстановления целостности внутренней оболочки кишечника прежде всего необходимо поддержание здоровой микрофлоры его слизистой. И здесь главные помощники - бифидо- и лактобактерии, представители нормальной микрофлоры человека. Они подавляют развитие патогенных микроорганизмов, обезвреживают токсины, участвуют в пищеварении, выделяют иммуномодулирующие вещества, производят до 50% суточной потребности витаминов, амино- и органических кислот.

Для решения проблемы аллергии следует изменить рацион питания и образ жизни, поддерживать свой микробиом регулярным приемом пробиотиков - полезных микроорганизмов. Особенно важны бифидобактерии, которые в норме у здорового человека должны составлять более 70% от всего состава микрофлоры.

Микробиологическая лаборатория – редкость для молочных заводов, но необходимость для производства пробиотиков. Это гарантия качества и чистоты продукта. А значит, и пользы для здоровья!

МОГУТ ЛИ ПРОБИОТИКИ ПОМОЧЬ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ?

Да, могут. Особенно эффективны при аллергическом рините пробиотики в жидкой форме. Они будут работать не только в кишечнике, но и на слизистых рта и носа.

Для восстановления биопленки и нормальной микрофлоры ротовой полости сначала нужно прополоскать рот бифидосодержащим жидким пробиотиком «Биовестин», а затем проглотить его.

Генеральный директор компании «Био-Веста» Владислав Ильин на производстве.

Применение «Биовестина» в сезон активной аллергии на пыльцу в сочетании с ежедневным закапыванием в нос может существенно облегчить течение аллергического ринита, который будет протекать в более легкой форме.

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КАК ПРОИЗВОДЯТ «БИОВЕСТИН»

В цехах стерильно все - от тапочек до халатов.

Все манипуляции с бактериями при закваске и розливе совершаются на расстоянии 10 - 15 сантиметров от открытого огня.

Асептический розлив «Биовестина» на автоматической линии.

Флаконы из темного стекла, холод, углекислый газ внутри – это лучшие условия для хранения бифидобактерий.

Пробиотик готов отправиться в аптеки.