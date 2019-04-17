2019-04-17T07:06:28+03:00
Общество

Дети-аутисты и врачи не боятся друг друга. В чем секрет?

Доктора клиники «Дентал-Сервис Детям» разработали специальную методику общения с детьми-аутистами
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Ключевой момент данного метода адаптации состоит в том, что ребенка не заставляют садиться в кресло или открывать рот даже для осмотра, пока он не будет готов к этому сам.Ключевой момент данного метода адаптации состоит в том, что ребенка не заставляют садиться в кресло или открывать рот даже для осмотра, пока он не будет готов к этому сам.
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Детские врачи-стоматологи первой частной сети клиник Новосибирска запатентовали собственный способ адаптации детей с расстройствами аутистического спектра к стоматологическому лечению. Формулировка сложная, но суть проста: доктора разработали специальную методику общения с детьми-аутистами, благодаря которой ребенок сам доверяется врачу в процессе постепенного знакомства.

Родители, воспитывающие детей с РАС, постоянно сталкиваются с одной и той же проблемой: малыш (а может быть, и подросток - возраст здесь неважен) при виде незнакомых людей замыкается в себе, не желает вступать в диалог и, соответственно, не поддается лечению на «добровольном» приеме. Самый простой выход из ситуации для большинства врачей - лечение «во сне», то есть под наркозом, а ведь хотелось бы минимизировать наркозные приемы хотя бы в кресле у стоматолога, когда есть такой шанс.

Чтобы вести прием без погружения в сон, нужен особый подход.

Чтобы вести прием без погружения в сон, нужен особый подход.

- Учитывая особенности мышления и поведения особенных детей, мало кто из врачей хочет и может работать с ними: тяжело воспринимать их как обычных, понятных пациентов. А для нас это важно, - признается Эльвира Гракович, детский врач-стоматолог, главный врач клиники «Дентал-Сервис Детям» по адресу: ул. Титова, 12. - Мы находим индивидуальный подход к каждому. Ни в коем случае не прибегаем к крайним мерам, например, к лечению с удержанием. Для нас недопустимо насилие над ребенком.

Чтобы вести прием без погружения в сон, нужен особый подход. Разработанный врачами клиники способ адаптации уникален и основан на ряде постоянных действий и контактов, которые врач совершает с ребенком, прежде чем приступить к лечению.

О методике рассказывает Елена Бурдина, главный врач клиники «Дентал-Сервис Детям» по адресу: ул. Ленина, 17, и куратор детского направления в сети:

- Мы не допускаем ситуаций, когда ребенку страшно находиться в кабинете, когда он плачет. То же самое и с особенными детками. На первом приеме мы знакомимся с ребенком и общаемся с ним вне стоматологического кресла. Показываем чистку зубов на муляже челюстей, затем предлагаем нашему пациенту самому взять щетку и провести чистку макету-игрушке. Следующий этап - пригласить малыша в кресло и дать ему возможность изучить все инструменты, которые он видит. Мы можем показать, как они работают, сначала на своей ладони, потом на ладони ребенка - чтобы он увидел и ощутил, что в этом нет совершенно ничего страшного, это не больно. И уже после знакомства с оборудованием мы приступаем к осмотру и лечению, если ребенок нам это позволит.

Результат - ребенок с неповрежденной психикой, который не испытывает ложных фобий перед лечением, а забота о здоровье для него - естественная привычка.

Результат - ребенок с неповрежденной психикой, который не испытывает ложных фобий перед лечением, а забота о здоровье для него - естественная привычка.

Ключевой момент данного метода адаптации состоит в том, что ребенка не заставляют садиться в кресло или открывать рот даже для осмотра, пока он не будет готов к этому сам. Если это не наступает при первом, втором визите - врач назначает следующую консультацию, уже бесплатную. Иными словами, врач не стремится как можно скорее провести лечение, если ребенку некомфортно, он «знакомится» с ним снова и снова на протяжении нескольких встреч, которых будет ровно столько, сколько понадобится пациенту. Каждая такая повторная встреча бесплатна, потому что наша цель - помочь детям обрести друга в лице доктора и завязать с ним долгосрочные доверительные отношения.

Неотъемлемое правило в работе с детьми с РАС по новой методике - повторять все действия в изначально принятом порядке на каждом приеме. Если малыш привык, что сначала он общается с аниматором, потом раскрашивает один из рисунков в журнале, а затем садится в кресло к доктору, значит, схема повторится через месяц и через год. Эти данные обязательно фиксируются в карте пациента, и даже если прием ведет другой врач, он следует так называемой инструкции.

Результат - ребенок с неповрежденной психикой, который не испытывает ложных фобий перед лечением, а забота о здоровье для него - естественная привычка. Согласитесь, это ли не самое важное в жизни?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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