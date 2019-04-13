Тотальный диктант 2019: Владимир Познер постоянно запинался, а Быков флиртовал с подругой

Тотальный диктант в Новосибирске прочитали три известные личности: журналист Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич и публицист Дмитрий Быков. Корреспонденты «КП»-Новосибирск» побывали на всех площадках со звездными гостями, написали диктант и заметки в газету.

БЫКОВ ОБВИНИЛ «КОМСОМОЛКУ» В ПРОВОКАЦИИ

Из того, что сразу бросилось в глаза — одинокая женщина с игрушечным медведем и плакатом возле кинотеатра «Победа», где текст читал Дмитрий Быков. Пикетчица выступала против заезжих «диктаторов», посчитав их излишне либеральными.

— Я не позволю, чтобы открытые русофобы приезжали в мой город, читали диктант нашим детям и внукам, — митинговала Алевтина Толстая.

Пикет против "либеральных диктаторов".Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Но акция на сам диктант не повлияла. Как и было обещано, к микрофону в кинотеатре вышел писатель Дмитрий Быков. Перед началом — короткое приветствие и акцент: «Буду читать медленнее умирающего Брежнева». Зал хихикнул, Дмитрий Львович звонко объявил:

— Легкое сердце.

Так назывался текст. И посвящен был гоголевским персонажам из «Мертвых душ».

Читал Быков четко, ярко, интересно интонировал. Где-то в середине Брежнев начал чувствовать себя лучше — «диктатор» ускорил темп. Из центра кинозала донеслась мужская реплика: «Помедленнее».

Дмитрий Быков читал текст громко, четко, "медленнее умирающего Брежнева".Фото: Екатерина Иванова

В целом публика оказалась довольна и после диктанта понесла гостю книги, блокноты, телефоны для автографа и селфи. Дмитрий Львович с добродушной улыбкой сфотографировался со всеми страждущими, кого-то даже приобнял, но только по просьбе. Все-таки рядом находилась подруга Екатерина Кевхишвили, с которой он обнимался и целовался прямо на публике.

До и после диктанта Дмитрий сидел со своей подругой - Екатериной Кевхишвили.Фото: Екатерина Иванова

— Все что угодно… Все для вас… Любой каприз за ваши деньги, — по-домашнему мурлыкал Быков, раздавая автографы.

«Они же не любят русских» - новосибирцы спорят о необычном выборе «тотальных диктаторов». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Корреспондент «Комсомолки» встал в конец очереди людей со смартфонами, думал задать несколько вопросов… Но не вышло. Быков обвинили «КП» в провокации.

— Вы готовили эту акцию, вы знали о присутствии этой женщины! — тут же изменился в лице Дмитрий Львович. Он возмутился тому, что на сайте «Комсомольской правды» слишком быстро появилась заметка про одиночный пикет у кинотеатра. Дмитрий, простите нас за профессионализм. — Я не даю комментарии газете, которая организует провокации. Я имею в виду не этот конкретный случай, а многие другие поступки вашего издания. Так что извините, про диктант спросите кого-нибудь другого.

Вспоминая правила русского языка...Фото: Екатерина Иванова

ПОЗНЕР ПУТАЛ СЛОВА

Главная площадка диктанта находилась в НГУ, там текст читал Владимир Познер. Места в аудиторию к телеведущему расхватали через онлайн-бронирование за 8 минут. Перед тем, как Познеру дали микрофон, всем собравшимся показали видео с автором диктанта — литературоведом Павлом Басинским, где он читает свой текст.

— Вы услышали авторское чтение. Он читает неправильно. А я буду читать правильно, подколол Басинского Познер.

Владимир Познер читал текст на главной площадке - в НГУ.Фото: Даба ДАБАЕВ

Аудитория рассмеялась. Телеведущий продолжал шутить: «Вы не в курсе, что новый президент Казахстана предложил назвать казахов назарбахами?». И наконец после пятиминутки юмора, приступил к делу. Но диктатор из телеведущего вышел на троечку. Познер постоянно делал ошибки.

«...Покупая мертвые деньги. Фу-ты. Покупая мертвые души», «Не имени, а имении, простите ради бога», — то и дело поправлял сам себя диктатор.

Кинозал полон любителей пунктуации и орфографии.Фото: Екатерина Иванова

Некоторые в аудитории не могли расслышать буквы в словах и переспрашивали телеведущего, что сейчас он сказал? Параллельно трансляция диктанта шла в режиме онлайн в соцсети. Там назрел небольшой бунт:

— И Познера не люблю, и читает ужасно, — реагировали комментаторы.

— Ужасно читает — рехнуться можно!

— Читиков или Чичиков?

— Не умеет Познер диктовать правильно. Не повторяет предложения. Все суетятся...

Сам Владимир Познер в свое оправдание сказал: «Ну Гоголь бы так, конечно, не написал!». По его реакции было понятно, что текст Павла Басинском ему неблизок.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть написал диктант под диктовку Владимира Познера.Фото: Даба ДАБАЕВ

МАКАРЕВИЧУ ПОДАРИЛИ СВИТШОТ

Еще один звездный диктатор — Андрей Макаревич. Он тоже — как горячий пирожок. Места на музыканта вмиг разобрали, регистрация закрылась за 9 минут! И пока одни ругались, что, мол, читать текст приедет «либерал» и «русофоб», другие кусали локти: не успели забронировать местечко.

Новосибирцы сделали множество селфи на тему грамотности.Фото: Екатерина Иванова

— Зашел на сайт, увидел, что регистрация закрылась. Хотел еще зарегистрироваться на площадку с Дмитрием Быковым, но увидел, что и она закрыта, — посетовал Геннадий Свистунов, рыжеволосый мужчина в бежевой куртке.

Посетовал, находясь, все-таки, в желанной аудитории. Он пришел-таки в университет и стал терпеливо дожидаться шанса.

— Когда было уже три часа дня, выяснилось, что несколько зарегистрированных человек не пришло. И мне организаторы дали пропуск на мероприятие. По такой схеме прошло еще три четыре человека, — объяснил Геннадий.

Аудитория, перед которой текст читал Макаревич.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Макаревич зашел в аудиторию в черном — черной рубашке, черном пиджаке и темных штанах. Эстетическое разнообразие вносили только цветные носки в полосочку (это — для самых внимательных) и вполне массивный перстень с камнем на правой руке.

Макаревич поздравил аудиторию со всемирным праздником. Некоторые решили, что это — такой комплимент Тотальному диктанту, который пишут и далеко за пределами России. Но любители музыки растолковали, что речь шла, скорее о Всемирном дне рок-н-ролла.

Андрей Макаревич диктовал текст в НГАУДИ.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Лидер «Машины времени» читал динамично, но все успевали. В процессе диктовки возник только один мелкий ляп.

«В чем же ее порок, и что отличает ее от других героев поэмы?» — прочел Макаревич очередное предложение текста и стал повторять для пишущих. И попался на ошибке…

— Я ошибся. Нету «же». Зачеркните. Простите, виноват. Увлекся. Эмоции, — покаялся музыкант за лишний союз в предложении.

Подарки участникам акции.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А когда закончил, аудитория зааплодировала. Артист (а теперь — и «диктатор») собрался, было, уходить, но организаторы задержали его для презента.

— Мы уверены, что те, кто диктует текст, волей-неволей становятся частью огромной команды тех, кто неравнодушен к русскому языку и рад что-то сделать для его развития. А у команды обязательно должна быть форма, — объявила Дарья Гаркуша из команды «Тотального диктанта» и протянула Макаревичу свитшот. На груди — название акции, на спине — надпись «Макаревич». Как у футболистов, только теплее и по-хипстерски.

На память о Новосибирске у Андрея Макаревича останется свитшот.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Сдав работы, участники диктанта выходили на улицу, где по-прежнему настойчиво протестовала сибирячка с плакатом: «Нет тотально-тоталитарному диктанту-диктату либерал-русофобов». Встретив любителей русского языка у кинотеатра «Победа», она перекочевала к архитектурному университету. Успела провести пикет сразу на двух площадках, но посетовала, что НГУ с Познером слишком далеко, а другие недовольные поддержать ее не захотели...