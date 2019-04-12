2019-04-12T09:16:58+03:00
Общество

Специалисты АО «РЭС» на треть увеличили количество уроков электробезопасности в школах Новосибирской области

Только за три месяца 2019 года специалисты АО «РЭС» уже посетили 142 учебных заведения, расположенные в областном центре и районах Новосибирской области [фото]
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Общий охват детско-юношеской аудитории составил около 6500 человек.Общий охват детско-юношеской аудитории составил около 6500 человек.
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В начале апреля 2019 года в АО «РЭС» были подведены итоги реализации масштабной целевой программы по профилактике электротравматизма среди населения за первый квартал 2019 года. Одним из важнейших направлений этой работы являются профилактические мероприятия, реализуемые в учебных заведениях Новосибирска и области силами сотрудников подразделений Общества.

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Уроки электробезопасности проводятся в форме лекций и классных часов, в ходе которых учащимся наглядно демонстрируются знаки безопасности, размещаемые на объектах энергетики, средства защиты и инструменты, с которыми работают электромонтеры. Но главная тема этих занятий, конечно, информация об опасности электрического тока и правила поведения вблизи электрических подстанций и линий электропередачи. Сотрудники компании предостерегают учащихся от любых контактов с объектами электросетевого хозяйства, используют различные наглядные материалы (буклеты, плакаты и презентации), приводят примеры печальных последствий шалостей с электричеством.

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Только за три месяца 2019 года специалисты АО «РЭС» уже посетили 142 учебных заведения, расположенные в областном центре и районах Новосибирской области, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий охват детско-юношеской аудитории составил около 6500 человек.

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Напомним, что в целом за 2019 год специалисты электросетевой компании планируют провести более 800 профилактических занятий в учебных заведениях города и области.

Кроме того, необходимо отметить, что проведение профилактической работы с подрастающим поколением в сельских и городских школах - это не только уроки, классные часы и беседы. Энергетики используют такие познавательные формы профилактических мероприятий, как выездные занятия и тематические экскурсии. Одну из последних экскурсий провели сотрудники Доволенского РЭС филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» для студентов ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж».

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В АО «РЭС» считают, что вопросы массовой профилактики электротравматизма среди населения, а в особенности работа с детьми, подростками и учащейся молодежью - один из основных аспектов деятельности любого предприятия энергетической отрасли. Поэтому широко применяются такие формы работы, как обращение к населению через различные виды СМИ. На регулярной основе Обществом публикуются профилактические материалы в районных и городских печатных изданиях.

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При этом в профилактике детского электротравматизма очень значимо участие и внимание к данной проблеме родителей и педагогов. АО «РЭС» призывает напоминать детям и подросткам основные правила обращения с электроприборами в быту, рассказывать о недопустимости проникновения на энергообъекты, игр в охранных зонах линий электропередачи. Только совместными усилиями можно сохранить самое ценное - жизнь и здоровье детей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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