2019-04-12T05:00:01+03:00
Экономика

На ЭПМ-НовЭЗ прибыло оборудование смесительного комплекса EIRICH

Груз общей массой 40 тонн доставлен из города Хартхайм (Германия) на восьми автофургонах
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Смесительный комплекс EIRICH будет использоваться для подготовки массы для прессования графитированных электродов марок UHP, SHP, HP, RP.Смесительный комплекс EIRICH будет использоваться для подготовки массы для прессования графитированных электродов марок UHP, SHP, HP, RP.
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Груз общей массой 40 тонн доставлен из города Хартхайм (Германия) на восьми автофургонах. Машины преодолели расстояние в 4,5 тысячи километров за две недели. Для обсуждения предстоящих работ по монтажу смесительного комплекса на ЭПМ - Новосибирский электродный завод (далее ЭПМ-НовЭЗ, входит в Группу ЭПМ) в ближайшее время прибудут представители фирмы EIRICH.

На сегодняшний день оборудование находится на складе, после прохождения процедуры таможенного оформления, а также оформления необходимых документов специалисты ЭПМ-НовЭЗ переместят комплекс на площадку установки оборудования - в смесильно-прессовый цех. В настоящее время здесь ведутся работы по подготовке к приему оборудования для начала строительства нового смесительного комплекса.

Смесительный комплекс EIRICH будет использоваться для подготовки массы для прессования графитированных электродов марок UHP, SHP, HP, RP.

Строительство нового смесительного комплекса - инвестиционный проект ЭПМ-НовЭЗ, направленный на обеспечение однородного качества электродов и повышение надежности их эксплуатации. Производительность нового комплекса в пять раз превышает производительность смесителей старого типа, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции. Ввод смесительного комплекса EIRICH в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2019 года.

Договор между группой ЭПМ и фирмой EIRICH на установку смесительного комплекса был заключен в марте 2018 года. Всего на ЭПМ-НовЭЗ до конца 2019 года планируется установить два смесильных комплекса EIRICH.

Для дополнительной информации: www.energoprom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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