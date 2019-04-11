На ЭПМ-НовЭЗ прибыло оборудование смесительного комплекса EIRICH

Груз общей массой 40 тонн доставлен из города Хартхайм (Германия) на восьми автофургонах. Машины преодолели расстояние в 4,5 тысячи километров за две недели. Для обсуждения предстоящих работ по монтажу смесительного комплекса на ЭПМ - Новосибирский электродный завод (далее ЭПМ-НовЭЗ, входит в Группу ЭПМ) в ближайшее время прибудут представители фирмы EIRICH.

На сегодняшний день оборудование находится на складе, после прохождения процедуры таможенного оформления, а также оформления необходимых документов специалисты ЭПМ-НовЭЗ переместят комплекс на площадку установки оборудования - в смесильно-прессовый цех. В настоящее время здесь ведутся работы по подготовке к приему оборудования для начала строительства нового смесительного комплекса.

Смесительный комплекс EIRICH будет использоваться для подготовки массы для прессования графитированных электродов марок UHP, SHP, HP, RP.

Строительство нового смесительного комплекса - инвестиционный проект ЭПМ-НовЭЗ, направленный на обеспечение однородного качества электродов и повышение надежности их эксплуатации. Производительность нового комплекса в пять раз превышает производительность смесителей старого типа, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции. Ввод смесительного комплекса EIRICH в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2019 года.

Договор между группой ЭПМ и фирмой EIRICH на установку смесительного комплекса был заключен в марте 2018 года. Всего на ЭПМ-НовЭЗ до конца 2019 года планируется установить два смесильных комплекса EIRICH.

Для дополнительной информации: www.energoprom.ru