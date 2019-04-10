РекоСМА (RecoSMA) - остановить старение

Если старение представить как возрастное заболевание, то процедура RecoSMA - профилактика этого неизбежного недуга. В настоящее время это самый современный метод омоложения, обновления структуры кожи без операции.

Как действует RecoSMA

RecoSMA - революционная технология, позволяющая в короткие сроки восстановить молодость и здоровье кожи.

В чем секрет RecoSMA? Лазер воздействует на глубину до 6 мм, побуждая организм начать обновление тканей. Однако ткани восстанавливаются не в том виде, в каком они были на момент воздействия. Организм обращается к «генетической памяти» и создает абсолютно новую ткань, более молодую и здоровую: без морщин, рубцов и других повреждений.

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RecoSMA устраняет все возрастные изменения кожи:

• подтягивается овал лица

• разглаживаются мелкие морщинки

• кожа становится упругой, эластичной, возвращается тонус

• выравнивается цвет лица

• осветляются пигментные пятна

Кроме этого, заметно разглаживаются мимические морщины, подтягиваются «брыли» и второй подбородок, исчезают носогубные складки.

Лазерное удаление рубцов методом RecoSMA

RecoSMA эффективно устраняет любые рубцы на коже: растяжки, постакне, послеоперационные рубцы. Рубцовая ткань постепенно замещается на здоровую.

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Отличие от других технологий

Существует много лазерных технологий воздействия на кожу лица с целью омоложения, устранения видимых признаков старения. Их действие связано с сильным разогревом кожи, который приводит к внутреннему ожогу. За счет возникновения микроспаек в подкожном слое достигается кратковременный эффект подтяжки. Но это действие не имеет ничего общего с возвращением коже молодости и здоровья.

Лазерная процедура RecoSMA действует совершенно безопасно. Кожа не нагревается и не повреждается. Процедура проходит безболезненно и не требует применения анестезии.

RecoSMA - прорыв в косметологии. Невозможно переоценить ее эффективность, безопасность, высокое качество результата, продолжительность положительного эффекта. RecoSMA дарит коже здоровый вид и молодость.

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Как проходит процедура

Процедура длится около 30 минут. Вы ощущаете легкое покалывание и небольшое жжение. Покраснение кожи проходит уже на следующий день. Через 2 - 3 дня кожа начинает шелушиться. На 5 - 6-й день клиенты проходят бесплатный восстанавливающий уход, помогающий убрать остатки шелушения и увлажнить кожу.

Первоначальный эффект заметен через три недели после процедуры, и он непрерывно нарастает в течение полугода. Именно столько времени требуется организму для того, чтобы полностью реализовать потенциал, заложенный RecoSMA.

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Как записаться на процедуру

Приглашаем вас на консультацию врача-косметолога «ЛИНЛАЙН», на которой доктор исключит противопоказания к процедуре и назначит наиболее эффективные методы коррекции.

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