2019-04-04T08:15:02+03:00
Общество

Технология Wi-Fi Calling: звоните кому угодно, даже если нет сотовой связи, но есть Wi-Fi-подключение

ПАО «МТС» стал первым оператором в Новосибирской области, запустившим технологию передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE)
Поделиться:
Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.
Изменить размер текста:

Благодаря использованию Wi-Fi Calling новосибирские абоненты МТС смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: на высоких этажах жилых домов, в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах, а также в других местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи.

Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

Для того чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов.

Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечивает качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

В настоящее время технологии VoLTE и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др. С полным перечнем устройств можно ознакомиться по ссылке.

Сейчас в Новосибирской области действуют сети LTE МТС четырех диапазонов (LTE FDD в диапазонах 2600, 2100, 1800 и 800 МГц). В Новосибирской области 4G сети МТС доступны на территории, где проживает свыше 90 процентов жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт о демографии: Горожане сориентированы на то, чтобы дать путевку в жизнь меньшему числу детей
Завсектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «Комсомолке» данные вице-премьера Голиковой о превышении смертности над рождаемостью
Обмен практическим опытом собрал представителей шести филиалов АО «РЭС»
В целях внедрения передовых технологий обслуживания электросетевого комплекса и обмена передовым опытом в АО «РЭС» на постоянной основе проводятся конкурсы профессионального мастерства, призванные поддержать соревновательный дух и высокий уровень професси
Новости 24
На Новосибирском водохранилище легковушка ушла под лет вместе с рыбаками
«Меня окружают только алкоголики, альфонсы и бабники»: таксистка из Новосибирска отправилась на шоу, чтобы стать счастливой
Пятилетней новосибирской девочке, больной ДЦП, нужно дорогостоящее лечение
Узнали пол и чипировали: белая медведица разозлилась на ветеринаров, которые осмотрели медвежат
VIP-убийство: новосибирец закопал в канаве тело водителя премиум-такси
«Ушел погулять и не вернулся»: в Новосибирске ищут пропавшего девятиклассника
«Готов, если новосибирцы поддержат»: Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах
«Ждите полгода»: в Новосибирске закончилось лекарство от описторхоза
Академические субботы в СГУПСе
«Муж в больнице, у него сломаны ребра»: в Новосибирске ищут водителя, сбившего парня на пешеходном переходе
Крепитесь, скоро лето: сибирячка в купальнике подразнила соцсети тверком на пляже
Расстрелял из самодельного пистолета: В Новосибирске вооруженный преступник открыл пальбу по мужчине
Погода на день в Новосибирске: 5 апреля пошел дождь
Цирк уехал, а медведи остались: бывшие дрессировщики просят у чиновников еды для семейства ручных хищников
«Я гордый хищный страшный зве... О, мячик!»: манул рассмешил соцсети игрой в футбол
Изощренно убить голубя: ради ролика на YouTube подростки заманивали птиц под колеса машин