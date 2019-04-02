2019-04-03T10:30:02+03:00
Общество

«Ростелеком» предлагает сибирякам «Умный дом» c выгодой

«Ростелеком» в Сибири запустил акцию «Wi-Fi + контроллер», в рамках которой абоненты компании до 31 июля 2019 года получают возможность подключить услугу «Умный дом» на выгодных условиях
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Предложение действует на всей территории присутствия Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».Предложение действует на всей территории присутствия Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
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Акция запущена для действующих абонентов, которые уже пользуются интернетом, телефонной связью или интерактивным ТВ, а также для тех, кто хочет подключить услуги компании впервые.

В рамках акции пользователь приобретает «Контроллер ONT» с возможностью подключения к нему услуги «Умный дом». С момента регистрации оборудования в личном кабинете клиент получает возможность подключать дополнительные датчики.

После авторизации в личном кабинете «Умного дома» пользователь может добавлять IP-видеокамеры «Ростелекома» с минимальным архивом семь дней непрерывной съемки. После добавления контроллера клиенту становятся доступны настройки сценариев работы видеокамер или датчиков.

При покупке контроллера за полную стоимость услуга «Умный дом» предоставляется бесплатно на три месяца с даты регистрации оборудования в личном кабинете. При приобретении датчиков, видеокамеры и контроллера в рассрочку услуга «Умный дом» предоставляется бесплатно на 24 месяца, клиент платит только за оборудование.

- Сегодня сделать свой дом удобным для проживания и не беспокоиться о разных бытовых мелочах помогают самые разные интеллектуальные решения. Мы хотим, чтобы как можно больше сибиряков воспользовались системой контроля домашнего оборудования, поняли, насколько это удобно и при этом недорого, - комментирует заместитель директора макрорегионального филиала - директор по работе с массовым сегментом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте novosibirsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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