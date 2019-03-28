«Пришел с косичкой и серьгой в ухе» - как Михаил Абызов из юного неформала превратился в миллиардера

Михаил Абызов в одночасье стал объектом тотальной классовой ненависти. Он попал под арест, и общественность, не стесняясь, клеймит бывшего министра последними словами. Соцсети полны оскорблений. И, похоже, людей не так будоражит факт преступлений (которые еще не доказаны судом), как осознание некой кармической кары: купался в деньгах – получай!

Но Абызов не всегда был баловнем судьбы. Родился в небогатой семье, рано остался без отца, трудился с 14 лет – грузчиком, разнорабочим… Как простой парень из Минска стал миллиардером? Об этом «Комсомольской правде»-Новосибирск» рассказал новосибирец, экс-депутат Госдумы Иван Стариков.

НЕФОРМАЛ НА ШЕСТИСОТОМ МЕРСЕДЕСЕ

- Я избрался депутатом первой Государственной думы. В марте 1994 года один из моих знакомых сказал, что у него есть умный парнишка и «не хотел бы ты его взять себе помощником?» Я сказал: «Пусть подходит». Появился Михаил Абызов, ему не было 22 лет, неформального вида с косичкой и серьгой в ухе. Мы с ним поговорили, он мне понравился. Я ему сказал, что готов взять его на работу, но если он отрежет косичку и вытащит серьгу из уха. Он поначалу отпирался: «Вы против свободы личности?» Я сказал: «Нет, я - за, но вы будете меня представлять, зачем же барьеры выстраивать между вами, мной и собеседниками?». Он, соответственно, привел себя в консервативный вид, и мы стали работать. Он, безусловно, человек с очень живым умом, креативный. К тому моменту был вполне обеспеченным, ездил на «шестисотом Мерседесе», уже, по-моему, тогда у него был мобильный телефон, который я первый раз в жизни увидел.

«Я сказал, что готов взять его на работу, если он отрежет косичку» - экс-депутат Госдумы Иван Стариков про молодого Михаила Абызова. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- На чем зарабатывал Абызов?

- Он разве что джинсы не варил, когда кооперативы создавались, 15 лет ему было. Но на торгово-посреднических операциях заработал, а потом - на зачетных схемах. На Новосибирском заводе химконцентратов он брал топливо, поставлял его на атомные станции, забирал тарифом, тариф отдавал алюминийщикам, у них брал алюминий, и его выставлял на Лондонской бирже цветных металлов, получал живые деньги. Прилично на этом зарабатывал.

СВЯЗЬ С ЧУБАЙСОМ

- А как он стал владельцем «Новосибирскэнерго» (прежнее название «Сибэко» - Прим. Авт.), которое сейчас фигурирует в материалах следствия?

- В 1995 году мы вместе приехали на выборы губернатора Новосибирской области, он познакомился с Виталием Петровичем Мухой. Виталий Петрович выиграл, но у него была очень большая проблема – не было дизельного топлива на посевную кампанию. Михаил взялся поставить большое количество солярки (если мне не изменяет память - из Беларуси), а в залог взял почти 20% акций «Новосибирскэнерго». В итоге область не рассчиталась за поставленное топливо, и он стал владельцем этих акций. Потом консолидировал пакеты и стал бенефициаром, контрольным акционером «Новосибирскэнерго».

Как Михаил Абызов обменял солярку на акции «Новосибирскэнерго» - рассказывает экс-депутат Госдумы Иван Стариков. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- А как он сблизился с Анатолием Чубайсом?

- В 98-м году Анатолий Борисович шел в РАО «ЕЭС». Он спросил, нет ли у меня знакомого, который знает всю анатомию зачетных схем (напомним, Абызов активно занимался бартером – Ред.). А Михаил зарабатывал большие деньги на зачетных схемах, он на этом собаку съел. Я сказал, что есть мой бывший помощник, представил его Анатолию Борисовичу. Анатолий Борисович послушал и предложил ему перейти по другую сторону баррикад, потому что, когда пришел Чубайс, РАО «ЕЭС» лежало в руинах: 7% были - живые деньги, остальное – зачеты, от чего страдала энергетика. Михаил Абызов отвечал за то, чтобы вернуть товарно-денежные отношения с поставщиками и потребителями, и через 4-5 лет РАО «ЕЭС» перешла практически на 100%-ую оплату тарифа электрического и теплового.

- Что думаете о том обвинении, которое предъявлено Михаилу Абызову?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/652695" frameborder="0"></iframe> Любовь министра и стюардессы.Счастье любит тишину. Вот и олигарх Абызов в течение двух лет скрывал от всех свой роман с бортпроводницей. Интересно, как ему это удалось?

- Ему предъявляют, что он и его команда пять, или шесть лет назад продали компании «Алмазювелирэкспорт» федеральному государственному унитарному предприятию, активы, справедливая цена которых была - 186 миллионов. А они продали за 4 миллиарда рублей. Я, во-первых, не понимаю, что такое «справедливая цена». Во-вторых, там же внутри есть регламенты, масса согласований, оценок, независимого аудита. Остается вопрос: каким же образом люди, которые продают наши алмазы, купили в 22 раза дороже активы? Это один вопрос. Другой вопрос: почему именно сейчас предъявили? Почему тогда не обнаружили?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/699567" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

Напомним, Михаил Абызов задержан по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей. Вместе с ним следствие считает, что к афере причастен еще ряд российских топ-менеджеров. Абызов и другие фигуранты взяты под арест, кроме Сергея Ильичева, который находится за границей.

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