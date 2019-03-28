«Смотрят, а труп пропал»: таинственно исчезнувшую после ДТП девушку нашли спустя пять месяцев

История исчезновения 28-летней жительницы новосибирского села Плотниково была полна загадок. Наталья Федосова вместе с подругами ехала в автомобиле «Опель». На Гусинобродском шоссе иномарка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком, груженным углем. Водитель «Опеля» погиб. А Наталья, которая сидела с ним рядом на переднем сиденье, бесследно исчезла. В машине находились еще три девушки, их доставили в больницу. Куда пропала их подружка - они не понимали. Из улик от Федосовой осталась только сумочка с телефоном и документами.

КАК ПОТЕРЯЛИ ТРУП

- На месте аварии пропавшую не обнаружили, обзвон больниц и моргов результата не дал, - рассказывала Елизавета Лиманская, пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Чертовщина была еще и в другом: сотрудники ГИБДД, которые разбирали ДТП, уверяли, что погибших было двое. Не только водитель «Опеля», но и пассажирка. Вспоминали, что девушка от удара вылетела через лобовое стекло из машины и лежала без признаков жизни на трассе. Скорее всего, та самая пропавшая Наталья. Но не мог же труп сбежать с места аварии?

- Пока гаишники опрашивали свидетелей, девушка исчезла. То есть смотрят на трассу, а труп пропал. Сначала думали, что «Скорая» увезла, - поделился с «КП» - Новосибирск» источник, знакомый с процессом поисков девушки. - Но в «Скорой» эту информацию не подтвердили - сказали, что увозили только подруг Натальи.

Тогда появилась версия, что, возможно, девушка была жива и в шоковом состоянии покинула место аварии. Медицина знает такие примеры. Наталья могла быть не в себе или даже потерять память... Девушку надо было срочно искать. Ориентировки на Федосову заполонили социальные сети: рост около 164 см, голубые глаза, яркий макияж, особая примета - нет трех передних зубов.

— Здесь кто-то что-то скрывает. Не могла она сквозь землю провалиться. Определенно девушки, которые были с ней в машине, что-то не договаривают. А ведь у Натальи маленькая дочь. Дай бог, чтобы нашли ее живой, — умоляли знакомые девушки в соцсетях.

Но с ноября уже прошло пять месяцев, а новых зацепок не появилось, свидетелей - тоже...

ВИНОВАТА ФУРА

Загадку исчезновения девушки раскрыли случайно. На этой неделе напротив придорожного кафе, что в 37 километрах от места аварии, проводили дорожные работы. Рабочие заметили, что из-под снега на обочине что-то торчит. Пригляделись и перекрестились - оказалось, это женская рука.

- Девушка пропала на 16-м километре трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, а нашли ее на 53-м километре. Опознали по одежде и кольцам, - прокомментировал «КП» - Новосибирск» источник. - Одежда на девушке была порвана, ботильоны протерты до дыр. Это и навело на мысль, как тело девушки могло «телепортироваться» почти на 40 километров от места ДТП. К тому же сотрудники ГИБДД вспомнили, что перед исчезновением девушки по трассе ехала фура.

Ботинки погибшей: задники стерты до дыр, скорее всего, девушку зацепила машина.

Скорее всего, тягач зацепил тело Натальи и полчаса тащил его по дороге, иначе как объяснить стертые до дыр задники женских ботинок? На 53-м километре трассы водитель фуры решил перекусить в кафе и сделал привал.

Есть два варианта развития дальнейших событий. Остановился, увидел под своей машиной мертвую девушку, испугался и засыпал ее снегом? А может, так и не заметил ее и уехал после обеда, но уже без «багажа». Снегом же девушку припорошила природа - в ту ночь была пурга. Шофера грузовика, который может пролить свет на эти вопросы, теперь ищут...

— Живой Наталью после ДТП, действительно, никто не видел, потому что все были в тяжелом состоянии. Но я говорила дэпээсникам, чтобы хорошо осматривали место аварии, чтобы искали ее. Мы думали, что она в шоке куда-то ушла, что найдется живой, — признается Ксения, подруга погибшей.

В СКР по Новосибирской области подтвердили «Комсомолке», что тело пропавшей девушки найдено.

— Следователями города Тогучин проводится проверка по факту обнаружения тела, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, важные для следствия, а также назначены судебно-медицинские экспертизы, — добавил Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.