Пропала после аварии: в Новосибирске ищут девушку, бесследно исчезнувшую после страшного ДТП

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-05T14:56:05+03:00

Водитель погиб, трех пострадавших увезли в больницу, но Наталью Федосову нигде не обнаружили

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Новосибирские поисковики распространяют ориентировку на пропавшую еще в начале ноября Наталью Федосову. 28-летняя жительница села Плотникова исчезла после аварии 2 ноября. Она ехала в машине из Новосибирска в поселок Плотниково. На Гусинобродском шоссе автомобиль столкнулся с грузовиком, груженым углем. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, в салоне находились 4 девушки, они получили травмы. В результате трое из них были доставлены в больницу, но четвертная, Наталья Федосова, странным образом исчезла.

— Позже на месте аварии пропавшую не обнаружили, прозвон больниц и моргов результата не дал, — сообщает подробности пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

Приметы Натальи: рост около 164см, плотное телосложение, голубые глаза, длинные прямые черные волосы, прямая челка, яркий макияж. Из особых примет — нет трех передних зубов, на обеих руках кривые мизинцы.

В день аварии была одета в черную кожаную куртку, черные лосины, серые кроссовки, на голове серая шапка.

— По данным о ДТП, данная гражданка среди участников аварии не числится. Сообщений из скорой о ее травмировании также не было, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Заявление о пропаже человека родственниками подано в Кемеровской области. Все материалы должны быть в ближайшее время переданы в наш регион.

ИСТОЧНИК KP.RU