Не первая убитая подружка: сын адвоката зарезал свою невесту на глазах у четырехлетнего ребенка

История, которая произошла в Новосибирске, потрясла соцсети. Четырехлетний мальчик стал свидетелем убийства собственной мамы. Подозреваемый в убийстве - «дядя Эльдар». Произошло это в ночь на 19 января в Первомайском районе. А сегодня стало известно, что предполагаемого преступника отправили на психиатрическую экспертизу. Родные погибшей 29-летней Олеси переживают, что преступник вместо колонии окажется в больнице, его признают невменяемым. Почему родственники сомневаются в справедливом исходе, - в материале «КП» - Новосибирск».

«Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН, ДЯДЯ ЭЛЬДАР УБИЛ МАМУ»

Олеся и Эльдар познакомились шесть лет назад. Общая компания и общий район - Первомайский. Между молодыми людьми промелькнула искра. Но потом Эльдар познакомил свою девушку с одним из друзей, и Олеся предпочла нового молодого человека.

- Получается, она ушла от Эльдара к его другу. У них родился ребенок. Но личная жизнь все равно не сложилась, - рассказала «КП» - Новосибирск» Светлана Кравченко, сестра девушки. - И вот осенью прошлого года на горизонте снова появился Эльдар. И у Олеси опять начались отношения с ним.

35-летний парень нигде не работал. Однако был из интеллигентной семьи, красиво ухаживал и быстро обеспечил молодую маму жильем.

- Его отец - адвокат. Когда узнал, что сын начал встречаться с девушкой, отдал им свою квартиру в Первомайском районе. До этого Олеся снимала жилье, - говорит Светлана. - В этой квартире ее и нашли убитой... Встречались они всего пару месяцев.

Подозреваемый в убийстве - сожитель Олеси, оказалось, что он ранее был судим.Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия случилась в крещенскую ночь. Накануне преступления в гостях у пары была мама Олеси - Надежда. Женщина говорит, что сама она не пила (была за рулем), а вот Эльдар пригубил пару рюмок.

- Олеся как будто что-то чувствовала, хотя внешне проявлений конфликта между ними не было. Когда я стала собираться уходить, говорит: «Мама, набери меня на всякий случай через полчаса». На этом и расстались, - вспоминает Надежда. - Прошли эти полчаса. Я не с первого раза, но дозвонилась до дочки, трубку взял Эльдар: «Олеся сына укладывает». А я слышу ее голос на фоне, она как будто плачет и отрицает: «Как же, укладываю я...» Я говорю: «Дай мне дочь к телефону». А он трубку положил.

Надежда признается, что после этого разговора сердце было не на месте. Понимала, что дочка и ее жених ссорятся. Но кто же думал, что все закончится похоронами?

- Я ночью продолжала набирать ее номер - предчувствие было плохое. Никто не брал. И вот уже около трех часов ночи дозвонилась на планшет. Ответил внук, ему четыре года. Он-то и сказал: «Баба, я остался совсем один. Дядя Эльдар убил маму». - В этот момент голос Надежды дрожит. Вспоминать это очень тяжело, но еще тяжелее ребенку, с которым до сих пор работают психологи и психиатры.

Ключей от квартиры дочери у Надежды не было. Зато они были у отца Эльдара - того самого адвоката, которому это жилье и принадлежит.

- Мы захватили его отца, привезли к этому дому, - продолжает Надежда. - Долго не могли попасть в подъезд, так как ключи были только от квартиры. В какой-то момент я дозвонилась наконец Эльдару, прошу: «Открой дверь!» А он невозмутимо отвечает: «Я за шоколадкой ребенку вышел». Я кричу: «Ребенок уже все рассказал. Что ты сделал с Олесей?» А он говорит: «Не несите чушь!» И спокойный такой. Я еще в тот момент подумала: может, и правда ничего не случилось... А потом мы все-таки попали в квартиру. Ребенок был в шоке, описался. Дочка мертвая лежала, у нее не было около 30 процентов волос, следы от удушья и гематомы по всему телу... Отец Эльдара быстро вызвал своего второго сына, который работает в полиции. Затем они куда-то отъезжали. И только потом приехали сотрудники дежурной части.

ПРЕДЫДУЩАЯ ДЕВУШКА ТОЖЕ МЕРТВА

Эльдара поймала достаточно быстро: он прятался у знакомой. Надежда считает, что в деле сразу же появились нестыковки.

- У дочки золото пропало. Материалы по краже выделили в отдельное производство и передали в полицию. А там вынесли отказной материал, - описывает Надежда. - А еще узнали, что Олеся - не первая погибшая невеста Эльдара. Более того, он судим! И даже в тюрьме сидел!

История, из-за которой Эльдар попал в тюрьму, полна таинственности. Приговор Дзержинского районного суда рисует такую картину: Эльдара возмутило, что его девушка устроила пирушку с одним из его знакомых. Слово за слово - вспыхнула телефонная ссора. Вечером Эльдар приехал на разборки к этому парню. И ранил его ножом. А наутро нашли убитой ту самую девушку. Эльдара отдали под суд, но не за убийство девушки, а за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому: тот лишился части селезенки - ранение оказалось очень серьезное. Да и уголовная статья - тяжкая. Но Эльдару назначили всего три года условно.

- Папа-адвокат постарался? - задаются вопросом родные Олеси.

В приговоре прописали, что, несмотря на условный срок, осужденный должен отмечаться у участкового, но Эльдар однажды пропал.

Мальчику предстоит долгое лечение у психолога. Опекунство над ним оформляет бабушка.Фото: СОЦСЕТИ

- Его тогда приговорили к реальному сроку за несоблюдение режима. В сентябре 2018 года он освободился, а через несколько месяцев убил мою дочь! Мы даже не знали, что он был судим. Никто не знал, - вздыхает Надежда. - Его отец-адвокат сказал как-то нам, что тогда суд признал его сына ограниченно вменяемым. Мол, он в 2011 году занимался альпинизмом и получил травму головы. Не удивлюсь, если на этот раз его признают невменяемым. Мы к этому готовы. Будем обжаловать и биться до последнего... Пока же есть опасения, что его родственники, которые оказались на месте преступления раньше оперов и следователей, могут как-то повлиять на это дело.

Отец подозреваемого от комментариев «Комсомольской правде» отказался. А в Следственном комитете добавили, что сейчас идет расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Официальная версия следствия: молодую маму убили из ревности.

- В ходе распития алкогольных напитков у мужчины возникло сильное чувство ревности, он взял нож и нанес потерпевшей один смертельный удар в область сердца. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, - комментируют в областном СКР.

Впрочем, родственники Олеся в версию с ревностью не верят.

- Она ему поводов не давала. Скорее дело в месте за случай шестилетней давности, - предполагают они.

«Комсомольская правда» будет следить за ходом расследования.