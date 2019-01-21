«Алло, мою маму убили»: сибирячку зарезали на глазах четырехлетнего сына

Шокирующее преступление произошло в ночь на 19 января на улице Марии Ульяновой в Новосибирске. Молодая семья отмечала на съемной квартире Крещение, посиделки затянулись почти до утра.

— В квартире была 29-летняя Олеся, ее 35-летний сожитель Эльдар, а также маленький мальчик, сын Олеси, ребенок не спал, потому что взрослые шумно гуляли, а под утро стали ссориться, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

Ссора случилась из-за ревности. Эльдар припомнил возлюбленной, что та флиртовала с другим мужчиной. Было около четырех часов утра, когда пьяный мужик схватился за кухонный нож. Свидетелем расправы стал маленький мальчик. Резонансная история тут же обросла слухами. Сразу несколько пабликов сообщили подробности: девушке нанесли 28 ножевых и все это видел сын! «Он умолял отчима остановиться и не убивать его маму. Потерявший отчет своим действиям лишь ухмылялся в ответ». Но на самом деле все произошло немного не так.

Подозреваемый в убийстве - сожитель Олеси, следователи хотят отправить его в СИЗО.Фото: СОЦСЕТИ

— Было одно ножевое ранение в область сердца, мальчик не спал и все видел. После убийства его отчим закрыл дверь на ключ, оставив ребенка с мертвой матерью в квартире, — говорит наш собеседник. — Мальчик умел пользоваться мобильным телефоном, он позвонил бабушке, сказал, что маму убили...

Полицейские поймали убийцу почти сразу.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СКР по Новосибирской области.

Ребенок сейчас находится у родственников, ему предстоит долгое восстановление и наблюдение у психолога.