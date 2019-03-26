Игорь ШПЕКТОР: С аварийным жильем - разобраться, берег в Бердске - срочно спасать

Делегация Общественной палаты России из четырех человек ознакомилась с состоянием инфраструктуры региона. О том, как проходил осмотр объектов, вы можете прочитать здесь. После инспекции состоялись встреча председателя и губернатора, а также экспертное заседание. О результатах вы можете узнать из нашего материала.

Мы должны покончить с аварийным жильем в регионе

- Цель нашей поездки - не проверка Новосибирской области. Главная цель - оказать помощь в решении вопросов, - подчеркнул Игорь Шпектор. - Нам очень многое удается, в том числе и с привлечением финансовых средств федерального бюджета, и целый ряд субъектов благодарны за решение тех или иных вопросов.

Эксперт встретился с главой региона и поделился впечатлениями от поездки на различные социальные и инфраструктурные объекты.

- Губернатор разделяет мою точку зрения и отнесся с пониманием ко всем комментариям, - отметил эксперт. - Первый вопрос - это аварийное жилье. Он нам очень тяжело дался. Мы приложили много усилий, чтобы продлить программу реформирования жилья и чтобы финансирование было федеральным. Мы должны покончить с аварийным жильем в Новосибирской области. Сейчас есть тенденция дожидаться, пока дома станут ветхими, а потом ремонтировать их капитально. Чем все это кончится? Конечно, сделать куколку из ветхого дома легко - достаточно обшить его сайдингом. Однако снаружи он будет красивый, а внутри… Однажды перекрытия просто рухнут. Так поступать нельзя. Если дом аварийный - значит аварийный. Люди не должны жить в бараках.

Игорь Шпектор отметил, что у страны есть средства для решения этой проблемы, поэтому скрывать ее нецелесообразно.

- Цель нашей поездки - не проверка Новосибирской области. Главная цель - оказать помощь в решении вопросов.Фото: Даба ДАБАЕВ

Разобраться с очистными сооружениями и некачественными домами

Нарекания со стороны председателя вызвало состояние очистных сооружений в Бердске.

- Я пытался найти микроорганизмы, которые должны быть на биологической очистке, но мне это не удалось. Не нашел ни одного вида, к сожалению. У меня нет претензий к руководству сооружений и самому блоку. Но там есть птицефабрика, которая и сбрасывает фенол. Это вещество губит все, - объяснил Игорь Шпектор. - Оснащение лаборатории - это позорище и ужас. Микроскоп уровня лаборатории плохой школы. Работать в таких условиях тяжело. Хотелось бы, чтобы эта проблема была решена на местном уровне. В первую очередь нужно, чтобы птицефабрика построила очистные сооружения для своих производственных стоков.

Качество строительства жилья, куда расселяют людей из ветхих домов, также вызвало у эксперта вопросы.

- Самомнение у строителя зашкаливает, а вот результат его работы удручает. Я зашел в квартиры жителей. Когда обои отклеиваются из-за повышенной влажности, когда вентиляция не работает - это недопустимо. Люди вышли на улицу, потому что просто задыхаются в своих квартирах. На полу в ванной комнате конденсат. Изоляции в подвале нет, - высказал свои замечания Игорь Шпектор.

Проблема с берегом должна решаться на федеральном уровне

Наиболее острая проблема, с решением которой пообещал помочь председатель комиссии, - это разрушение берега в Бердске.

- Лес - это легкие планеты, но этого недостаточно, чтобы президент принял немедленное решение о выделении миллиардов. Проблема заключается в том, что мы можем погубить водохранилище и водозабор, потому что идет интенсивное заиливание. Именно с такой подачей нужно обращаться за помощью, - посоветовал Игорь Шпектор.

Эксперт убедился лично, что берег разрушается очень быстро и эту проблему нужно решать в самое ближайшее время.

Нужна помощь в строительстве метро и городской электрички

У Игоря Шпектора возникли серьезные вопросы к транспортной доступности Новосибирска.

- Комиссия ставит вопрос о том, что по городу невозможно передвигаться. Ситуация чрезвычайно сложная. Необходимо ее каким-то образом решать, - считает председатель комиссии Общественной палаты России по ЖХК, строительству и дорогам.

Мэр города Анатолий Локоть попросил Игоря Шпектора помочь в решении вопроса по финансированию продолжения Дзержинской линии метро и проекта «Городская электричка», что могло бы улучшить ситуацию с транспортной доступностью Новосибирска.

- У нас есть вопросы, которые требуют поддержки на федеральном уровне. Первое - продолжение строительства метрополитена: не закончена Дзержинская линия. Проект разработан, документация есть, но в одиночку нам не справиться с такой финансовой нагрузкой, ведь на реализацию проекта необходимо 13 миллиардов рублей. Мы еще раз обращаемся к членам Общественной палаты РФ за помощью, - рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Второй крупный проект - «Городская электричка».

- Мы давно ведем переговоры с руководством аэропорта Толмачево, РЖД. Мы считаем, что нужно пустить железнодорожную ветку через город Обь, соединив важные транспортные узлы. В принципе этот вопрос может быть решен относительно дешевым способом. К сожалению, пока наш проект не поддержали. Стоимость проекта - 16 миллиардов рублей. Мы не просим бюджетных денег - мы просим, чтобы вы предложили РЖД приступить к реализации этого проекта, - добавил глава города.

Председатель пообещал поднять оба вопроса на комиссии.

В завершение заседания Игорь Шпектор заверил, что он готов выслушать и вникнуть во все вопросы, которые остались у присутствующих и по каким-либо причинам не были озвучены.