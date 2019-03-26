От Новосибирска до Верх-Тулы: федеральные эксперты оценили состояние важнейших объектов региона

С рабочим визитом Новосибирскую область посетил председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Леонидович Шпектор. В рамках трехдневного визита он посетил множество социальных и инфраструктурных объектов региона. «Комсомолка» проверила их вместе с экспертом.

«Нужно решать проблемы недобросовестных владельцев квартир»

В первый день делегация побывала на нескольких объектах капитального ремонта Новосибирска.

Жители многоэтажного дома № 188 по Красному проспекту рассказали Игорю Шпектору о том, что добиваются переноса капитального ремонта на более ранний срок.

- Дом в очереди на 2028 год, - возмутилась старшая по дому. - Собраны все необходимые документы и подписи. В 2017 году прошла замена лифта, который работал с 1992 года. И это маленькая победа в борьбе за благополучие.

Также на встрече затронули проблемы недобросовестных плательщиков за коммунальные услуги и труднодоступность общих домовых сетей, находящихся в квартирах. Отсутствие хозяина становится проблемой для остальных жильцов многоэтажки во время аварий. Игорь Шпектор пообещал обратить внимание на этот пробел в законодательстве на более высоком уровне.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства эксперт обсудил с чиновниками и благоустройство придомовых территорий.

- Эту статью расходов на федеральном уровне планируется вывести из программы «Комфортная среда». Не все с этим согласны, и попытки повлиять на ситуацию в сторону сохранения будут продолжены, - подчеркнул Игорь Шпектор.

Эксперт подошел к инспекции неформально. Он лично проверял исправность и работу объектов.Фото: Алена КОВРОВА

Разработка сибирских ученых уменьшает выбросы, но требует доработки

Следующим пунктом посещения делегации стал мусоросжигательный завод «Квант» в рабочем поселке Коченево. Предприятие занимается сбором, транспортировкой и утилизацией опасных отходов: медицинских, бытовых и биологических. Около четырех лет назад на предприятии появилась экспериментальная установка, над разработкой которой трудились ученые СО РАН. С ее помощью все отходы, поступающие на завод, сжигаются при температуре 850 - 1000 °С. Устройство позволяет делать выбросы в атмосферу безопасными.

Директор завода Тимофей Федоров отметил, что установка уже прошла промышленную апробацию и сейчас готовится запуск в серию, чтобы решать проблемы сжигания особо опасных отходов на территории России.

Установку и работу предприятия председатель комиссии оценил лично, осмотрел механизмы и подробно изучил принцип действия. Игорь Шпектор отметил, что решение хорошее, но этого недостаточно для больших городов. После сортировки остается много «хвостов» - мусора, который отправляется обратно на полигоны. Задача же, которую ставят перед собой эксперты, - создать установку, которая уничтожит любой мусор. Все проекты, технологии и документации председатель комиссии попросил прислать ему лично для дальнейшего рассмотрения.

В городе Оби Игорь Шпектор осмотрел котельные № 1 и 5, а на территории села Верх-Тула комиссия изучила комплекс водоснабжения.

Один из самых острых вопросов в регионе - решение проблемы с мусором.Фото: Алена КОВРОВА

Плитка из батареек

Как из батареек, а точнее из материалов, полученных в результате их переработки, получить тротуарную плитку? Решение нашли в Новосибирске на предприятии «СибРтуть». Технологиями переработки и производства поделились руководители предприятия.

После транспортировки собранные батарейки разбирают на части и перерабатывают. Безопасные составляющие вместе с пластиком измельчают, перемешивают с красителями и пускают на производство тротуарной плитки. В результате получается крепкий надежный продукт.

Этой схемой переработки мусора комиссия заинтересовалась. Поступило предложение использовать уникальный опыт в других городах.

Нужно спасать берег

Председатель комиссии Игорь Шпектор отметил, что цель визита представителей Общественной палаты России в Новосибирск - выявление проблем и поиск путей для их решения. Помощь делегации требовалась в Бердске.

Город расположен между двумя водными артериями - рекой Бердью и Обским водохранилищем. Из-за розы ветров и технических сооружений начала обрушаться береговая зона. Уже потеряна часть деревьев, которые уходят под воду. За три года, по мнению специалистов, можно потерять до гектара ценного в рекреационном отношении леса. Протяженность разрушаемых берегов на водохранилище составляет около 160 километров.

В соответствии с Водным кодексом объект находится в юрисдикции Федерального агентства водных ресурсов. Большая часть работ по берегоукреплению выполнялась за счет средств федерального бюджета. Но денег не хватает. И пока вопрос не решен, правительство региона приняло решение работать на опережение, используя средства областного бюджета. Выполнены предпроектные работы - разработано несколько сценариев берегозащиты.

- Это ваша ошибка, - высказался председатель комиссии. - Раз у вас есть деньги предотвратить эрозию, вам скажут: «Вот и решайте проблему сами». Надо четко обозначать, что денег в бюджете нет. Эрозия продолжается. Берегоукрепление не проводится. Это же федеральная задача, а не области, не региона.

В ходе поездки Игорь Шпектор лично осмотрел береговые линии.

- Мы проехали по территории водохранилища, осмотрели берега. Я убедился, что проблема чрезвычайно серьезна, - отметил председатель комиссии. - Сосны уже лежат, и это не выдумка мэра города, не выдумка местных природоохранных органов. Обрушение берегов налицо, высота перепадов 8 - 10 метров. Надо спасать леса, спасать территорию. Я обязательно обращу внимание правительства страны на эту проблему и помогу с необходимыми документами.

Игорь Шпектор пообещал помочь главе города Бердска с решением проблемы по укреплению берега.Фото: Алена КОВРОВА

Проблема с новыми домами и очистными сооружениями

В Бердске делегация осмотрела и дома, которые ввели в эксплуатацию по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Жильцы новых квартир встретили комиссию во дворе дома на улице Ключевой. Оказалось, что им есть в чем упрекнуть застройщика. В новых квартирах плесень и сырость, на полу в жилых комнатах скапливается конденсат.

Проверка показала, что в вентиляционных шахтах не работают клапаны. Управляющей кампании и застройщику дали рекомендации по исправлению недочетов.

Побывала комиссия и на водоочистных сооружениях в городе Искитиме. Бедственное положение, в котором находится организация, шокировало наблюдателей.

- Оборудование устарело, ремонта не было давно. Только люди хорошие, - подытожил Шпектор. - Это никуда не годится. Надо ставить вопрос о покупке оборудования. Нужны шкафы с вытяжками и рукавами и многое другое.

Показатели очистных также оставляют желать лучшего.

В целом два дня работы комиссии были очень плодотворными. Игорь Шпектор составил мнение насчет основных проблем в регионе и обсудил их с главой Новосибирской области.

О том, как прошли встреча председателя комиссии с губернатором и экспертное заседание, читайте в нашем следующем материале.