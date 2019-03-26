Девушка в белом халате, певица и любительница рыбалки: топ-5 самых красивых сотрудниц сибирской Росгвардии

«КП» - Новосибирск» и Управление Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации выбрали самую обаятельную и привлекательную девушку в погонах. Помогло нам в этом голосование читателей сайта kp.ru. Напомним, с 20 декабря 39 красавиц со всей Сибири соревновались за звание лучшей. Условия конкурса были просты и современны: кто наберет больше голосов-лайков, тому и виртуальная корона. За это время читатели сайта «Комсомольской правды» просмотрели страничку конкурса почти полмиллиона раз, оставили почти тысячу откликов и сделали сотни репостов в соцсетях. Борьба развернулась, как на поле боя: участницы то и дело обходили друг друга, пятерка финалисток менялась, а болельщики не унимались в комментариях: «Именно наша девушка лучшая!» А теперь давайте знакомиться с теми, кто набрал наибольшее количество голосов.

На первом месте - Наталья Школьная из закрытого городка Северска Томской области. За девушку отдали более 51 тысячи голосов. Похоже, проголосовала половина города, где живет Наталья. Или, может, вся воинская часть!

Наталья Школьная любит путешествия, занимается рукоделием, воспитывает двух прекрасных дочерей.

Этой красавице пошли бы не только погоны, но и белый халат, ведь по образованию Наталья - медик и какое-то время работала медицинской сестрой. Но карьера сделала виток из-за командировок супруга. Вслед за мужем-военным Наталья переехала в Северск и связала свою судьбу с Росгвардией. Когда только начинался конкурс, Наталья служила телефонисткой, сейчас у нее уже другая должность - делопроизводитель.

- На конкурс я попала одной из последних - запрыгнула в уходящий вагон, можно сказать, - говорит Наталья Школьная. - И где-то к новогодним праздникам вышла на первое место. Я хорошо запомнила, как мы в новогоднюю ночь поднимали бокалы с шуткой, что в Новый год я вступаю с первым местом. Голосовала за меня вся часть, я бы даже сказала, вся дивизия. Люди, которых я даже не знаю, останавливались в воинской части, на улице, говорили: «Мы вас поддерживаем всей семьей». У некоторых даже родственники за границей голосовали. Мне кажется, моя победа - в том числе большая заслуга моего мужа, он тоже военный. У него 25 лет выслуги, он где только не служил, у него столько знакомых! И он просто житья никому не давал эти три месяца, всем говорил, что идет голосование, так люди узнавали о конкурсе и поддерживали меня.

На втором месте - Роксана Михайлова, старший инженер пункта централизованной охраны ОВО по городу Улан-Удэ. За нее проголосовали более 46 тысяч раз.

Роксана Михайлова работает в области охраны уже больше девяти лет.

- Во вневедомственную охрану я пришла еще в 2008 году вольнонаемным инженером. Что привлекало? Скажу честно, некая романтика, милицейская форма... Когда объявили о начале конкурса, я подумала: «Просто приму участие». На призовое место не рассчитывала. Но о конкурсе быстро узнали мои родственники, земляки. Тогда мне показалось, что вся Бурятия голосовала за меня, - смеется Роксана. - Мне даже из Москвы, из Санкт-Петербурга писали: «Мы голосуем за тебя сами и родственников просим». Для меня это было такое откровение! Я даже не думала, что будет такая поддержка порой от совсем не знакомых людей. Все это очень трогательно.

На третьем месте - Екатерина Бабушкина из Бурятии, за которую проголосовали более 24 тысяч раз. Екатерина могла бы стать успешным модельером - в нерабочее время она обожает придумывать наряды для себя и дочки и все фантазии исполняет сама с помощью швейной машинки.

Младший сержант Екатерина Бабушкина - коренная бурятка, которая гордится, что родилась и живет на великой байкальской земле.

- Платьишки, юбочки, так называемый «фэмили лук» - вот мое хобби, - признается Екатерина, которая занимает должность ответственного исполнителя делопроизводства Росгвардии Республики Бурятия. - В конкурсе решила участвовать спонтанно, буквально за 15 минут все решилось. Сделали фотографии и отправили на голосование. Главные мои болельщики - родственники, а еще у нас очень дружный женский коллектив, они тоже голосовали.

Четвертое место досталось телефонисту Екатерине Большаковой из Северска, за которую проголосовали более 21 тысячи раз. Девушка в рядах Росгвардии с 2012 года, но многим известна как певица. Катя - неоднократный победитель вокальных всероссийских патриотических и эстрадных конкурсов.

Сержант Екатерина Большакова служит в войсках Росгвардии с 2012 года.

- Я с детства любила музыку, с 5 лет ходила в Северске в Дом пионеров, а в семилетнем возрасте пошла в музыкальную школу. Чисто случайно попала на службу в Росгвардии и не жалею. Нравится стабильность, заработная плата, социальные гарантии, компенсации, - перечисляет Екатерина. - А еще то, что можно заниматься творчеством. Мы уже много городов объездили с концертами, в нашей копилке много побед. Песни, которые исполняем, в основном военные, патриотичные, про нашу страну.

Замыкает призовую пятерку с 17,5 тысячи голосов Юлия Митахинова. Ежедневно с помощью СМИ и социальных сетей Юля доносит до жителей республики информацию о специфике деятельности росгвардейцев, так как работает в пресс-службе ведомства. А до этого тоже выступала перед СМИ, но в качестве пресс-секретаря МЧС.

- Я всегда мечтала служить людям, заниматься безопасностью. Пять лет проработала в МЧС России по Республике Бурятия, а потом решила перейти в Росгвардию, - рассказывает Юлия. - В МЧС я постоянно выезжала на разного рода происшествия, в том числе лесные пожары, летала на всех видах авиатранспорта. Хоть и была пресс-секретарем, однажды принимала участие в тушении пожара. Это было в поселке Северо-Амурске, где сгорели более 20 домов. В Росгвардии не менее спокойная жизнь - выезжаем на угрозу взрыва, на задержания преступников...

Младший сержант Юлия Митахинова вместе с мужем увлекается рыбалкой.

Работы у Юлии много, но остается время и на хобби, очень неожиданное для девушки.

- Я - рыбак, - улыбается Юлия. - Рыбалкой увлеклась благодаря мужу - он участвует в соревнованиях, а мы с дочерью пытаемся его поддержать. Конечно, до соревнований я еще не доросла, но иногда рыбачу для себя.

Мы поздравляем девушек с заслуженными призовыми местами. А всех служащих Росгвардии - с предстоящим праздником: 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии России. Мы верим, что с такими девушками наши мужчины готовы на любые подвиги.