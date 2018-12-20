2018-12-20T07:43:02+03:00
Общество

Фотоконкурс: Краса сибирской Росгвардии — 2019

Эти девушки в погонах обезоруживают своей красотой. Голосуйте за самых обаятельных и привлекательных сотрудниц Росгвардии по Сибирскому округу [фото, голосование]
Виктория МИНАЕВА
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Голосуйте за самых лучших до 20 марта!Голосуйте за самых лучших до 20 марта!
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У мужчин в крови — любоваться оружием, так взгляните на это новейшее оружие массового поражения — красоту! Таким сотрудницам Росгвардии мы сами готовы сдаться в плен, а что уж говорить о преступниках... 35 девушек, которые служат в Сибирском округе войск национальной гвардии Российской Федерации, поборются за звание самой очаровательной и привлекательной. А выбрать ту, которая достойна титула «Краса сибирской Росгвардии», поможете нам вы, уважаемые читатели.

Любуйтесь, выбирайте и голосуйте за понравившуюся участницу, а победительница и два призера получат к своему профессиональному празднику — 27 марта — призы от «Комсомольской правды»-Новосибирск» и Управления Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Голосование продлится до 20 марта 2019 года. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте nsk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

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