«Пришла как на показ»: Лену Ленину раскритиковали за веселое фото с передачи о смерти Юлии Началовой

После похорон Юлии Началовой в сети разгорелся настоящий скандал: ее подруга — светская львица Лена Ленина — выложила фото со съемок передачи «Прямой эфир», которые шли как раз во время прощания с певицей на Троекуровском кладбище. В кадре — Ленина вместе с Андреем Малаховым улыбаются. Это настолько возмутило пользователей соцсетей, что они написали сотни гневных комментариев:

— Ленина слезинки не проронила, намалеванная пришла как на показ. А для нее и ее уровня это показ, федеральный канал. Ума же хватило такое фото выложить, — негодовали одни.

— Тихий ужас, конечно! Очень жаль, что уход Юлии превращают в очередной make money такие вот «друзья», — соглашались с ними другие

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

Но были и те, кто попытался поддержать писательницу:

— Они просто сфотографировались: никто откровенно не ржет! Устроили самосуд! Жизнь продолжается, — защищали поклонники Ленину.

Не стала молчать и она сама. В интервью «КП»-Новосибирск» Лена Ленина она объяснила, почему вообще согласилась прийти на съемки.

— Для меня очень важно было поучаствовать в этом эфире, потому что, и мне стыдно в этом признаться, перед смертью Юли, я немного обиделась на нее. На наш последний совместный обед она не приехала. Я обиделась, потому что она не предупредила, а от нее позвонил какой-то мужчина и сообщил, что Юля себя очень плохо чувствует и не может приехать. Я знала, что у нее подагра, но даже подумать не могла, что в это время Юля безумно страдала и была уже сильно больна. И мне ошибочно показалось, что она не нашла в себе силы встать, накраситься и приехать поболтать с подругой. Я обиделась и, только когда Юля попала в больницу, я поняла, что у нее была очень веская причина, и я не имела права обижаться, — рассказала Елена. — А после этого она впала в кому, и у меня уже не было возможности перед ней извиниться. Поэтому я согласилась принять участие в передаче Андрея Малахова.

Юлия и Елена познакомились на съемках программы на России 1, в которой участвовали 50 звездных блондинок. А чаще встречаться стали после того, как их поближе свела Лариса Долина. Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficialФото: СОЦСЕТИ

Светская львица уверяет: во время съемок ни о каком пиаре и развлечении, в чем ее упрекнули, речи не шло. А заодно объяснила улыбку на фото.

— Друзья Юли, которые присутствовали в студии, не смогли приехать на кладбище, потому что находились в прямом эфире, но видели все происходящее. Настроение было очень грустное и, при этом, сквозь слезы, мы иногда улыбались, потому что во время программы посмотрели много архивных съемок с маленькой Юлей, которая очень трогательно и забавно отвечает на экзистенциальные вопросы и которая по-ангельски пела, — объяснила Елена свою невольную улыбку во время съемок. — В конце программы мы с Андреем сделали фотографию, где мы улыбались, несмотря на грустный повод.

Лена Ленина говорит, что такой жесткой реакции от поклонников не ожидала. И была очень удивлена, когда столкнулась с плохими комментариями в соцсетях:

— Мне было непонятно, обидно и больно читать некоторые комментарии в адрес наших с Андреем улыбок. Мне казалось в этот момент, что Юля, как веселый и светлый человек, всегда скрывающий свои болячки даже от товарищей и даже в самые трудные минуты всегда улыбающийся, не хотела бы, чтобы мы плакали. И я никак не могла понять, почему в столь грустный день, люди проявляют так много злобы, нетерпимости и ненависти. Одна девушка написала мне: «Лучше бы Ленина умерла вместо Началовой», — переживает светская львица. — Ни с кем судиться не буду, я уничтожила эти и многие другие комментарии, только потому, что я не хотела, чтобы моя мама или мой ребенок прочли эту откровенную жесть, и мне до сих пор очень больно вспоминать об этом.

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