Жителям Новосибирска предоставляется уникальная возможность взглянуть на будущее уже сегодня

С 6 марта открыла двери своим гостям самая масштабная выставка робототехники и современных технологий «Робополис». Более 50 экспонатов из различных стран, таких как Китай, Япония, США, не обошли стороной и Россию, разработки которой ничуть не уступают друзьям из зарубежья.

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Экспозиция подобранна таким образом, что интересно и познавательно будет не только детям, но и взрослым. Основной фишкой «Робополиса» является абсолютный интерактив – это значит, что каждый гость может пообщаться и повзаимодейстововать с каждым экспонатом выставки и опробовать современные разработки уже здесь и сейчас!

Роботизированные животные с искусственным интеллектом, которые умеют запоминать команды, знают несколько языков, могут радоваться и также злиться, и грустить. Отталкиваясь от поведения своего хозяина, формируют свой характер и дальнейшее поведение.

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Роботы, которые сделаны по подобию известных персонажей мультфильмов и кинофильмов, которые с точностью до малейших деталей похожи на любимых нами героев.

На выставке представлен экспонат, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, как самый маленький и функциональный робот. Который помимо своей функциональности, может еще и отлично танцевать и с радостью продемонстрирует танцевальное представление гостям. Каждый желающий может сразится с роботом в танцевальном поединке, победителей ждут призы.

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Хотите побывать на берегу моря в то время как за окном снег и слякоть? не проблема, технология Хромокей перенесет вас на пляжи теплых островов, или в зарубежные страны.

Не остались в стороне и российские разработки, которые ничуть не уступают зарубежным.

Робот Кики- очаровательный робот – девушка, которая с радостью с вами побеседует, ответит на любые ваши вопросы, и также может взять у вас интервью. Кики очень женственный и добрый робот, на прощание обязательно обменяется с вами дружескими объятьями.

Робот Валера – главный джентльмен мероприятия, обладает отличным чувством юмора, очень любит шутить и веселить гостей выставки, и выступать публично. Каждый час Валера демонстрирует посетителям свой юмористический Stend-up.

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Все это и многое другое ждет вас на фестивале роботов в Робополис уже сейчас.

Не оставайтесь в стороне, приходите за новыми впечатлениями, знаниями и положительными эмоциями всей семьей.

Неограниченное время пребывания на выставке – будет приятным бонусом при ее посещении.

Также дети до 3-х лет могут посетить мероприятие абсолютно бесплатно.

Разместились роботизированные друзья по адресу: ул. Фрунзе 238 , ТЦ «Сибирский Мол». Ежедневно с 10:00 до 21:00, без перерывов и выходных.

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