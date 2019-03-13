На ЭПМ-НовЭЗ начались подготовительные работы по установке немецкого смесительного комплекса EIRICH

На ЭПМ - Новосибирский электродный завод (далее ЭПМ-НовЭЗ, входит в Группу ЭПМ) приступили к подготовительным работам по установке немецкого смесительного комплекса EIRICH. Установка оборудования будет проходить в смесильно-прессовом цехе Новосибирского электродного завода. Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2019 года. Новый смесительный комплекс обеспечит однородное качество выпускаемой продукции и повысит надежность ее эксплуатации.

Оборудование для смесительного комплекса EIRICH прибудет на площадку в апреле 2019 года из Германии (г. Хартхайм). Перед отправкой в Россию представители ЭПМ-НовЭЗ произвели приемку смесителя EIRICH модели DW 29/4, дискового питателя, поточно-транспортной системы, состоящей из четырех конвейеров.

Вид на немецкое оборудование.

Реализация проекта по установке смесительного комплекса EIRICH является частью масштабной инвестиционной программы Группы ЭПМ, направленной на расширение производственных мощностей. Модернизированный комплекс оборудования для подготовки и дозирования сырьевых компонентов обеспечит увеличение объема выпуска прессованных заготовок до 10 т/час. Строительство современного смесительного комплекса EIRICH, отвечающего современным технологиям, позволит заменить собой четыре устаревшие смесильные машины. Новое оборудование будет использоваться в производстве графитированных электродов марок UHP, SHP, HP, RP.

Договор между группой ЭПМ и фирмой EIRICH на установку смесительного комплекса был заключен в марте 2018 года. Всего на ЭПМ-НовЭЗ до конца 2019 года планируется установить два смесительных комплекса EIRICH.