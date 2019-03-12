Домик на болоте за 10 миллионов: жители сибирского села возмущены закупкой склада для лыж

Скандал случился из-за покупки лыжной базы в Убинском районе Новосибирской области. Сайт госзакупок сообщает, что был подписан контракт на сумму 10 миллионов рублей. Цифры многим показались астрономическими, получается, что квадратный метр склада стоит под пятьдесят тысяч рублей. Да за такие деньги можно квартиру в Новосибирске купить! А тут – какой-то одноэтажный ангар, где будут хранить лыжи. Первыми забили тревогу депутаты.

— Мы подали жалобу в местные УФАС и прокуратуру, однако ее признали несостоятельной, — рассказывает депутат совета депутатов Убинского района Татьяна Ковалева, — после чего на сайте госзакупок появилась информация о том, что контракт уже подписан. А потом в социальных сетях появилась информация о том, что лыжную базу скоро откроют… Ну не может она столько стоить!

Депутат уверена, что закупка прошла с нарушениями. Здание будто специально построили под этот лот.

— Когда здание только строилось, нам сообщили, что это будущая лыжная база. А потом появился лот, — говорит Татьяна. – То есть потом была создана видимость тендера, под который подходило только это одно здание. Там дословно было, чтобы здание было площадью не менее 220 квадратных метров, годом постройки не позднее 2017.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696768" frameborder="0"></iframe> Жители села возмущены дорогой закупкой склада для лыж.

Депутат записала на видео споры с владельцем ангара. Тот уверяет, что 10 миллионов за этот домик – это сущие копейки.

- На эту постройку ушло больше 12 миллионов! – говорит хозяин.

- Я не знаю, сколько ушло, но оно (здание) ведь просто модульное?

- Модульные здания стоят дороже, чем кирпичная кладка!

- Я специально зашла на сайт и посмотрела, сколько стоят модульные здания, - парирует депутат. - Выходит 10 тысяч за квадратный метр, плюс установка 5, ну хорошо, плюс еще даже 10 тысяч, но не 45 тысяч же!

- Я вам скажу, что здесь одного грунта на 2 миллиона, привозили из Барабинска. Я работаю себе в ущерб на этом участке, если бы я знал, что так будет, я бы даже не взялся за эту стройку, - мужчина практически признает, что строил этот ангар под будущий тендер.

- Если бы вы продали его кому-то, нам было бы все равно, но речь идет о бюджетных деньгах, мы должны видеть, что мы покупаем…

Возмущает местных не только цена постройки, но и ее месторасположение. По словам Татьяны Ковалевой, здание построено практически на болоте, в месте, где раньше проходила канализация от соседних двухэтажных домов. Местным жителям помогают общественники. Организация «Гражданский патруль» тоже отправила жалобы во все инстанции.

— На данный момент мы ждем официального ответа от УФАС, — рассказал глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — Если закупка все же прошла, мы продолжим оспаривать это решение, поскольку данное здание не только не соответствует своей цене, но и вызывает подозрение, а не была ли эта сделка предопределенной?..

КСТАТИ

«Бюджетом распоряжался, как собственным»

В феврале Следственный комитет закончил расследование дела против руководителей Убинского района. Главу райадминистрации Олега Конюка и председателя райсовета Сергея Сучкова ждет суд за превышение полномочий. Дело в том, что чиновникам не понравилась слишком активная позиция депутата Татьяны Ковалевой, которая все время задавала неудобные вопросы про деньги.

- Я поняла, что он (глава - Ред.) распоряжается бюджетом, как собственным. В конце года у нас была сессия по утверждению бюджета, принимали последние изменения. И в документах я заметила, что на один из сельсоветов идет 8 миллионов рублей! Это была крупная сумма по сравнению с другими сельсоветами, - вспоминает Ковалева. - Я стала задавать вопросы.

В ответ на женщину стали давить, предложили досрочно сложить депутатские полномочия. Для манипуляции использовал бизнес мужа Ковалевой. Его магазин расположен на земле, принадлежащей Убинскому муниципалитету, глава района грозил не продлевать договор аренды. Выбор оказался сложным: с одной стороны, семейный бизнес, единственный доход, с другой - интересы родного района. К счастью, выбор так и не пришлось делать – в историю вмешались силовики (подробнее).