Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ

тридцать третьей сессии Совета депутатов

города Новосибирска шестого созыва

20 марта 2019 года

10.00 большой зал мэрии

города Новосибирска

2 этаж

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска Прибаловца Д. В.

2. О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение)

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (первое чтение)

5. О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 (первое чтение)

7. Об утверждении коэффициента Ки, применяемого для определения размера платы за размещение объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях и земельных участках, расположенных в границах города Новосибирска (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (первое чтение)

10. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Новосибирска

11. Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска за 2018 год

12. Об организации работы с избирателями на избирательном округе № 12

13. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 30.09.2015 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

14. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740

15. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев