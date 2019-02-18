«Перед матчем кружилась голова»: в Новосибирске хоккеист умер во время игры

55-летний новосибирец Андрей Горохов занимался любительским хоккеем больше 20 лет. Стоял на воротах в своей команде «Ударник». В воскресенье, 17 февраля, сибиряк вместе со своей командой должен был играть товарищеский матч против «Титанов» в ледовом дворце «Родник». Игра проходила на глазах у врачей: там дежурила «Скорая». Но, когда вратарь схватился за сердце и упал на лед, медики оказались бессильны.

НЕ ХОТЕЛ ПОДВЕСТИ КОМАНДУ

- Андрея знаю почти 30 лет, он был моим другом, – вспоминает Андрей Мисник, региональный представитель ночной хоккейной лиги. - Такого доброго человека, который всегда всем помогал, трудно найти.

Перед роковым матчем спортсмен чувствовал себя неважно. Но, видимо, боялся подвести команду. О плохом самочувствии сказал только жене.

55-летний новосибирец Андрей Горохов стоял на воротах в своей команде «Ударник». Фото: https://vk.com/xk_udarnik

- Перед отъездом на матч он баню топил, днем нормально себя чувствовал. Но буквально за пять минут до выезда обмолвился, что кружится голова. У него было высокое давление, и такое состояние случалось не впервые, - вспоминает Светлана, вдова хоккеиста. – Но Андрей сказал, что выручит ребят, не будет отменять игру, и сам в удовольствие разомнется.

«ЗРИТЕЛИ УВИДЕЛИ, КАК ОН РУХНУЛ У СВОИХ ВОРОТ»

Около десяти часов вечера хоккеист вместе со своей командой вышел на лед. Но уже через 10 минут случилась беда:

- Игра в тот момент шла не у ворот Андрея, - вспоминает последние минуты жизни друга Андрей Мисник. – Зрители лишь увидели, как он буквально рухнул у своих ворот.

Врачи «Скорой помощи», которые дежурили во время матча, не смогли спасти вратаря.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Врачи «Скорой помощи» прямо на машине сразу заехали на лед, но, увы, спасти мужчину не смогли. О том, что случилось с Андреем Гороховым, его семье рассказал Андрей Мисник: он приехал к Светлане домой сразу после того, как остановили игру.

- Медики дали заключение: диагностировали склероз миокарда (это патология сердечной мышцы – Прим авт.),- рассказала Светлана, супруга хоккеиста.

Тем не менее, сейчас в причинах смерти хоккеиста разбирается Следственный комитет: следователи уже начали проверку по этому делу.

А все неравнодушные сибиряки и друзья Андрея собирают материальную помощь для его семьи: если вы готовы помочь, то связаться со Светланой, женой хоккеиста, можно по тел. 8-913-742-15-75 (к этому же номеру привязана карта «Сбербанка»).

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