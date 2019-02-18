«Скорая» на льду: в Новосибирске вратарь хоккейной команды скончался во время матча

СЕГОДНЯ 04:08 2019-02-18T04:11:23+03:00

Вратарю хоккейной команды стало плохо во время игры. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске во время встречи между любительскими командами вратарю одной из команд стало плохо во время игры

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Инцидент произошел накануне в ледовом дворце в Калининском районе Новосибирска: хоккеист скончался на льду во время матча.

— Накануне вечером в ЛДС «Родник» во время встречи между любительскими командами умер хоккеист. 55-летнему вратарю одного из коллективов неожиданно стало плохо, — сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец уточнил, что скорая помощь дежурила — без врачей подобные матчи просто не проходят.

— Врачи прибыли сразу, но помочь уже ничем смогли — мужчина скончался, — отметил свидетель ЧП, добавив, что из-за трагедии матч был отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU