«Ростелеком» в Новосибирске провел уроки digital-гигиены

Специально для детей компания разработала учебный курс, включающий теоретические знания по сетевому этикету, защите личных данных в интернете и правилами пользования социальными сетями.

Большинство четвероклассников, принявших участие в ликбезе по кибербезопасности, отметили, что проводят в интернете от двух до шести часов в день. Часть времени уходит на подготовку домашних заданий, но в основном дети проводят его за онлайн-играми, в социальных сетях и мессенджерах. Многие школьники интересуются видео-уроками по рисованию, есть ребята, которые ведут свои каналы на популярных ресурсах.

– Я часто смотрю ролики и играю в стрелялки. Еще снимаю видео и выкладываю к себе на страничку в YouTube. Чтобы убедиться в том, что сайт, на который я зашел, безопасный, всегда обращаю внимание на пометку браузера: обязательно в адресной строке должна быть зеленая галочка безопасного соединения,– поделился Даниил Дудкин, ученик 4-го «Б»класса.

На уроках школьники узнали о том, какие бывают угрозы в интернете, чем опасны вирусы для гаджетов и как можно обезопасить себя при работе в сети. В интерактивной форме школьники проработали кейсы с конфликтными ситуациями, которые могут возникнуть в социальных сетях, а также узнали, как отличить безопасное электронное письмо от спам-рассылки.

– Ростелеком», как крупнейший оператор цифровых услуг и сервисов, заинтересован в том, чтобы услуги компании были максимально полезными для пользователей. Нам важно обезопасить детей от вредного контента и действий злоумышленников в сети. Поэтому в линейке наших продуктов и услуг есть решения, которые способны защитить отугрозы любого масштаба. И, конечно, очень важно, чтобы навыки цифровой гигиены дети получали как можно раньше, – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»Юрий Куприянов.

– Проблемы с безопасностью в сети Интернет особенно остро встает перед детьми даже не в четвертом, а во втором классе. Ребята уверены, что знают все и отправляются в «свободное плавание» по страничкам и разным ресурсам. Насколько оно безопасное– этот вопрос волнует школьных учителей и родителей все больше. Дети практически не расстаются со смартфонами даже на уроках, поэтому они очень нуждаются в регулярном просвещении,– отметила Олеся Бабичева, учитель младших классов лицея № 159.

После уроков по безопасной работе в интернете все школьники получили в подарок полезные раскраски «Советы Киберсветофора», которые помогут закрепить полученные знания.