По 100 человек в неделю: в Новосибирске разгорелась эпидемия гриппа и зафиксирована первая смерть

Ситуация с гриппом щекочет нервы многим сибирякам. А после того, как вчера стало известно о первой смерти из-за опасного вируса, паника стала нарастать. Несколько лет в регионе не было летальных случаев. А в этом году и вакцинация была организована с размахом, но молодая женщина погибла…

НОВЫХ ШТАММОВ НЕТ

За шестую неделю врачи диагностировали 85 случаев гриппа в нашем регионе. Их может быть намного больше, потому что диагноз ставят или сразу - по клинической картине, или дожидаются лабораторных анализов, а в истории болезни предварительно пишут ОРВИ. В итоге статистика не отражает полную картину. Но даже в этой ситуации официальные цифры не обнадеживают. За последние семь дней к врачам с простудой и гриппом обратились 21 тысяча человек.

- Сейчас эпидпорог превышен на 26%, среди взрослых - на 40%, - поделилась цифрами с «КП» - Новосибирск» Лада Самойлова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. - Еженедельно фиксируется около 100 случаев гриппа. Традиционно это грипп А, H3N2, H1N1. Никаких новых штаммов нет.

В больницах из-за эпидемии ограничили время посещений, многих перевели на «масочный режим» - медперсонал ходит только в масках, перестали работать 14 классов и 53 дошкольные группы.

10 ДНЕЙ НЕ ОБРАЩАЛАСЬ К ВРАЧУ

Несмотря на все предосторожности, в Бердске была зафиксирована первая за многие годы смерть от гриппа. Молодая женщина умерла от осложнения - двусторонней пневмонии. Известно, что сибирячка изначально отказалась лежать в реанимации и была переведена в отделение. И буквально за сутки сгорела.

- Женщина 10 дней не обращалась за помощью к врачу и занималась самолечением. В больницу она поступила на 11-й день заболевания. Предварительно анализы выявили у нее грипп А, - говорит Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области.

Врачи отправили образцы на дообследование, чтобы по всем правилам зафиксировать смерть из-за осложнения от гриппа. Без этой процедуры летальный исход в статистике пока не отражается. Из-за этого несовершенства системы сибиряки убеждены, что смертей намного больше.

- Знакомая на работе за два дня сгорела. Развилась пневмония, и ничего сделать не смогли, - рассказала «КП» - Новосибирск» жительница города.

На данный момент в стационарах находятся 43 человека с диагнозом «грипп», из них семь - беременные женщины. При этом врачи просят не поддаваться панике и стараться соблюдать элементарные правила, чтобы избежать заражения.

ВАЖНО!

Как не заразиться гриппом?

1. Постарайтесь ограничить походы в места большого скопления людей.

2. Носите маску, меняйте ее каждые два часа.

3. Ешьте больше фруктов и ягод. Не стесняйтесь есть больше лука и чеснока.

4. Регулярно проводите дома влажную уборку, проветривайте помещение.

5. Регулярно мойте руки.

6. Высыпайтесь и тепло одевайтесь.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ждать ли усиления эпидемии с уходом морозов?

- Температурные режимы на самом деле не влияют на грипп. При морозах заболеваемость снижается обычно из-за того, что люди меньше общаются и в основном находятся дома, - отмечает Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области. - Сейчас на улице тепло, много людей, поэтому нужно тщательно выполнять необходимые меры.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как отличить грипп от ОРВИ?

- Все респираторные инфекции похожи, но грипп имеет отличительные особенности. Самое главное - у него всегда острейшее начало, - объясняет Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области. - Человек, как правило, может назвать час, иногда даже минуту, когда он заболел. Также при гриппе происходит сильнейшая интоксикация. Сильные боли в мышцах, голове, слабость в теле, очень высокая температура - до 38 - 39 градусов. Как правило, в первые двое суток может быть легкое першение в горле, но сильной боли и насморка нет.

Если вы заметили подобные симптомы - сразу же обращайтесь к врачу!