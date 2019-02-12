«Не хочу лежать в реанимации»: в Бердске девушка-юрист умерла от гриппа

12 Февр. 13:11 2019-02-12T13:48:47+03:00

По данным медиков, женщина не была привита от гриппа. Фото: Архив КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Женщина очень поздно обратилась за помощью к врачам

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В центральной городской больнице Бердска умерла молодая женщина. Девушка, по предварительной информации, болела гриппом уже в течение 10 дней, когда наконец обратилась за помощью к медикам.

— Она сначала отказалась лежать в реанимации, написала соответствующий документ, и мы перевели ее в пульмонологическое отделение, — рассказал «КП»-Новосибирск» главный врач учреждения Юрий Краморов.

По данным источника, знакомого с ситуацией, сибирячка была юристом, и знала как правильно оформить документ. Но через сутки состояние женщины стало опять резко ухудшаться, и она вновь оказалась в реанимации. К сожалению, в итоге сибирячка умерла от осложнения гриппа — пневмонии.

По данным медиков, она не была привита от гриппа.

В региональном Минздраве добавили, что на данный момент проводятся лабораторные исследования. Подтвердить информацию о том, что женщина умерла из-за гриппа в ведомстве до получения результатов не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU