Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей

По данным Роскомнадзора, компания увеличила количество базовых станций этого стандарта более чем в 2 раза - до 49 647.

Tele2 снова опередила других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE. В 2018 году оператор строил станции вдвое быстрее, чем ближайший конкурент. За отчетный период Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 122,7% - до 49 647, в то время как обладатель второго места показал прирост 61,8%. По общему количеству РЭС-стандарта LTE Tele2 занимает третью позицию в телеком-отрасли.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыла LTE-сетью все станции Московского метрополитена и выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ-2018. Оператор обеспечил качественным Indoor-покрытием крупные и сложные объекты столицы, общая площадь которых превысила миллион квадратных метров. Среди них Центральный стадион «Динамо», Северо-Западный тоннель, IQ-квартал в Москва-Сити и «СколТех-2».

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 миллиарда рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. При значительном росте CAPEX в третьем квартале Tele2 показала чистую прибыль 1,6 миллиарда рублей.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам 2018 года компания показала NPS 44% с отрывом от ближайшего конкурента в 15 п. п.