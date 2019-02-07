«Нужно достигать 50 000 плана в день»: лже-экстрасенсы выманивали у пенсионеров деньги, обещая «заряженные космосом» лотерейные билеты

В Новосибирске зачитали приговор предводителю «банды экстрасенсов» Антону Асташову. В 90-х Асташов служил в МВД, но после решил заняться бизнесом, вместе с небольшим отрядом «магов и чародеев» ставил клиентам мрачные диагнозы и убеждал покупать биодобавки. Сетевики орудовали по всей стране с 2009 по 2015 годы, пока их не повязали полицейские.

ГОСУДАРСТВО ВСЕ ВЕРНЕТ

— Рекламировали свои услуги через СМИ. Клиент обращался по указанному номеру телефона, рассказывал о проблемах со здоровьем. Затем человеку придумывали серьезный диагноз, при отказе от лечения якобы грозящий летальным исходом, — рассказывают в ГУ МВД по Новосибирской области. — Потом следовала психологическая обработка, направленная на завладение максимально большой суммой «на лечение».

Жертвами лже-целителей становились, пенсионеры со всей России. Именно они соглашались покупать чудо-БАДы. Ценник начинался от 20 тысяч. Если человек говорил, что у него нет таких денег, ему врали, что потом государство возместит эти траты.

План, который висел у каждого оператора на рабочем месте. На доверчивых стариках надо было заработать минимум 50 тысяч рублей в день.

— Клиента обманывали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес, и если он продолжит курс лечения БАДами, то государственные структуры возместят ему всю стоимость лечения из федерального бюджета. Обман граждан в части оказания экстросенсорных услуг осуществлялся аналогичным образом. «Экстрасенсы» похищали у клиентов деньги под предлогом их возврата через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты, — рассказывают в полиции.

«У ВАС ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЯМА»

Клиентов дурили такими терминами, как «точка невозврата», «энергитическая яма», якобы из-за которых у человека болели дети, были финансовые неурядицы. В день каждый оператор должен был принести конторе минимум 50 тысяч рублей. Общая выручка лже-целителей по самым скромным оценкам следователей составила более 70 миллионов рублей!

Схема работы с клиентом. Человеку говорили, что он находится в энергетической яме, из-за чего у него все проблемы.

По сути у банды было два руководителя. 61-летней Татьяне Гайнуловой, в особняке которой при обыске нашли 5 миллионов налички, зачитали приговор два месяца назад — 15 лет колонии и 450 тысяч штрафа. А Асташову и его подчиненным зачитали приговор сегодня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/677853" frameborder="0"></iframe> Новосибирская пенсионерка заработала на продаже БАДов более 5 миллионов рублей.

— Асташов и 12 человек обвинялись в совершении 53 преступных эпизодов по уголовным статьям «Мошенничество», «Организация и участие в преступном сообществе», —рассказывает Дмитний Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области. — Общий объем материалов уголовного дела, направленно в суд еще в 2014 году, составил более 800 томов.

Шпаргалка одного из участников банды.

Асташов все это время был под арестом. В СИЗО делил камеру с еще одним известным на всю страну преступником — потрошителем проституток — Евгением Чуплинским. Корреспонденты «КП» однажды даже посетили сидельцев в изоляторе. «Экстрасенс» в это время зачитывался фантастикой — Рэем Брэдбери.

— Приговором Ленинского суда Асташов приговорен к 14 годам лишения свободы. Еще 12 человек, признаны виновными в участии в преступном сообществе и мошенничествах, приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 7 лет, - добавляют в СКР.

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