ГК «Расцветай» начинает продажи квартир во втором доме ЖК на Гоголя
Инфраструктура
Жилой комплекс «Расцветай на Гоголя» находится рядом со станцией метро «Березовая роща» и остановками общественного транспорта. В районе ЖК в шаговой доступности расположены крупные торговые сети, детские сады и одно из лучших средних образовательных учреждений - школа № 82. От ЖК «Расцветай на Гоголя» до центра можно добраться за 15 минут. Срок сдачи объекта 4 квартал 2021 года.
Элементы класса комфорт+
• Приватная огороженная территория с видеонаблюдением
• Помещения для круглосуточной охраны
• Въезд на охраняемую территорию по индивидуальным брелокам-датчикам, прозрачные входные группы
• Двор без машин
• Наземные и подземные парковки
• Дизайнерская отделка мест общего пользования
• Французские окна в пол с режимами безопасности для детей и домашних животных
.
Цена
Стартовая стоимость квартир второй очереди - от 60 000 руб./кв. м. На выбор будущим жильцам предлагаются:
• квартиры-студии площадью от 24 кв. м
• однокомнатные квартиры от 38 кв. м
• двухкомнатные квартиры - от 59 кв. м
• трехкомнатные квартиры - от 82 кв. м
• четырехкомнатные студии - от 101 кв. м
Рассрочку и ипотеку для покупки жилья на льготных условиях предоставляют такие банки, как Сбербанк, «Газпром», ВТБ, «УРАЛСИБ» и «Левобережный».
Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя»
можно узнать по телефону (383) 255-88-22
Офисы продаж:
• ул. Гоголя, 211 (стройплощадка)
• ул. Фрунзе, 228, офис 23
Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.
На правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»