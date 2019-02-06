ГК «Расцветай» начинает продажи квартир во втором доме ЖК на Гоголя

Инфраструктура

Жилой комплекс «Расцветай на Гоголя» находится рядом со станцией метро «Березовая роща» и остановками общественного транспорта. В районе ЖК в шаговой доступности расположены крупные торговые сети, детские сады и одно из лучших средних образовательных учреждений - школа № 82. От ЖК «Расцветай на Гоголя» до центра можно добраться за 15 минут. Срок сдачи объекта 4 квартал 2021 года.

Элементы класса комфорт+

• Приватная огороженная территория с видеонаблюдением

• Помещения для круглосуточной охраны

• Въезд на охраняемую территорию по индивидуальным брелокам-датчикам, прозрачные входные группы

• Двор без машин

• Наземные и подземные парковки

• Дизайнерская отделка мест общего пользования

• Французские окна в пол с режимами безопасности для детей и домашних животных

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Цена

Стартовая стоимость квартир второй очереди - от 60 000 руб./кв. м. На выбор будущим жильцам предлагаются:

• квартиры-студии площадью от 24 кв. м

• однокомнатные квартиры от 38 кв. м

• двухкомнатные квартиры - от 59 кв. м

• трехкомнатные квартиры - от 82 кв. м

• четырехкомнатные студии - от 101 кв. м

Рассрочку и ипотеку для покупки жилья на льготных условиях предоставляют такие банки, как Сбербанк, «Газпром», ВТБ, «УРАЛСИБ» и «Левобережный».

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя»

можно узнать по телефону (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

гоголя.рф

Офисы продаж:

• ул. Гоголя, 211 (стройплощадка)

• ул. Фрунзе, 228, офис 23

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

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