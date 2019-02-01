«Как шахтеры под землей»: из-за «песчаных бурь» воздух в Новосибирске становится опасным

Проблема пыли в Новосибирске активно обсуждается последние несколько лет. Каждый житель города сталкивался с ней весной, если дело не доходит до аллергии, то уж серый налет на белых воротничках, грязь на лице и волосах - это чувствует каждый пешеход. В прошлом году было проведено несколько исследований авторитетными заведениями по определению причин запыленности Новосибирска. К работе подключились Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Сибирский государственный университет путей сообщения, а также в своих лабораториях состав закупаемой песко-соляной смеси проверяла компания «Гормашэкспорт».

Весной в ветряную погоду новосибирцы закрывают руками нос и щурят глаза, иначе все лицо окажется в пыли. Фото: Андрей КОПАЛОВ

- В рамках исследования было отобрано более 100 проб: 17 проб снега, 23 пробы грязевых осадков с дорожного покрытия, четыре пробы песко-соляной смеси, 20 проб почвы, 20 проб атмосферного воздуха, 18 проб дорожных отложений, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды городского департамента энергетики и ЖКХ Мария Сидорова.

Уборка города в мае - с обочин ковшами собирают песок. Фото: Влад КОМЯКОВ

Разные группы исследователей проводили свои опыты и измерения, но результаты оказались примерно одинаковыми. Пыль Новосибирска в своей основе содержит остатки песко-соляной смеси, используемой зимой в качестве основного антигололедного реагента. Также в составе пыли определены - выбросы ТЭЦ, элементы разрушения дорог, зданий, размытый грунт.

Новосибирск может быть красивым, главное - приложить усилия. Фото: Влад КОМЯКОВ

Подробнее о составе песко-соляной смеси рассказал директор компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко:

- Исследования показали, что полезный компонент, препятствующий скольжению, я имею в виду крупный песок фракции от 1 до 5 миллиметров, составляет всего 20% от общей массы. Оставшийся состав - это глина и тонкий песок, при этом содержание глины превышает установленные нормативы и доходит до 6%. Глина с мелким песком образует бесполезную и даже опасную смесь - супесь. За год на улицы города высыпается около 80 тысяч тонн этой грязи. Сомневаюсь, что существует конкурентный источник пыли в Новосибирске. Если говорить о загрязнении грунтом, то город бы давно просел, ведь за 10 лет мы собрали бы 800 тысяч тонн земли с площадей мегаполиса за счет выноса грунта. Это было бы заметно.

В Институте почвоведения и агрохимии изучали состав воздуха и пыли, там пришли к выводу, что уровень загрязнения в Новосибирске превышает нормативы в некоторых случаях в 50 раз, а возле дорог - в 100 раз. Кроме того, в воздухе обнаружены оксиды кремния, марганца и железо, это весьма опасно, особенно для водителей и придорожных торговцев.

Снеговики вообще-то должны быть белыми, но в мегаполисе все имеет свой песочный оттенок. Фото: Влад КОМЯКОВ

- Новосибирцы дышат воздухом примерно таким же, что и шахтеры под землей, - заключил директор института Александр Сысо.

Эксперты дали свои рекомендации, которые позволят изменить ситуацию в Новосибирске, сделать воздух чище и безопаснее. Главные советы: озеленение, обустройство газонов и, конечно, снижение использования песко-соляной смеси на дорогах и переход на современные противогололедные материалы.

Этой зимой на основных автомагистралях города уже начали применять отечественную разработку «Бионорд». В ГУБО мэрии Новосибирска отмечают положительный эффект - дороги удается чистить до «черного асфальта», а это значит, что за рулем сейчас безопаснее.

- Альтернативные варианты уже работают. В этом году на улицах Новосибирска используются качественные отсевы дробления и современные противогололедные материалы-реагенты. Это позволяет существенно снизить пылевую нагрузку на город, - считает Андрей Степаненко.

Если говорить о безопасности антигололедных реагентов, то эксперты сходятся во мнении: мелкий песок вместе с глиной опаснее всего. Образующаяся весной корка из супеси имеет вреднейшее воздействие на организм человека, так как в ней содержатся силикаты, а также размножаются бактерии, грибки. Любой аллерголог скажет, что эти «компоненты» дают большую нагрузку на здоровье человека. Решение проблемы лежит на поверхности - не надо сыпать грязь на город.