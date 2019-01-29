«Как-то наркоман с ВИЧ за палец укусил»: врачи «Скорой» рассказали о нападениях пациентов

Скандальная история с нападением пьяного мужчины на травматолога в Новосибирске вызвала новый виток обсуждений о правах врачей. Страшные кадры: мужчина в ярости душит медика, и оттащить его не могут несколько человек. Такой реакции врач, конечно, не ждал, в шоке и его коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688874" frameborder="0"></iframe> Врачей с Новосибирска решили научить самобороне.Семинар организовал инструктор академии джиу-джитсу Константин Помогайбо и Новосибирская областная ассоциация врачей.Даба ДАБАЕВ

И вновь возникают вопросы: как защитить врача? стоит ли давать медикам особый статус, как у полицейских? Как часто врачи неотложки терпят стычки и битвы с пациентами? Все эти вопросы мы адресовали самим докторам. Врачи и фельдшеры «Скорой помощи» согласились честно рассказать о своих буднях.

ТОЛКАЮТ И ПЛЮЮТСЯ

- С агрессией сталкиваемся очень часто, особенно когда вызывают пьяные. Если их что-то не устраивает, начинаются крики, наезды. В таких ситуациях стараешься уйти. В основном на женщин кидаются, на парней - реже, но все равно подобные случаи происходят. Даже если врач будет как-то активно защищаться, в итоге он сам виноватым и останется. А ведь такие «больные» потом героями себя чувствуют - «вот, мы медика на место поставили», - рассуждает Виктор Петров, фельдшер «Скорой помощи».

Особенно сильно достается хрупким девушкам, которых пациенты под градусом рассматривают еще и как «девочек по вызову».

- Один раз меня не хотели выпускать трое пьяных мужиков. Пришлось просто убегать, - рассказывает Ольга Ульянова, фельдшер «Скорой помощи». - Нападают на нас очень часто. Причем не только на вызовах, но еще и в больницах. Один раз на меня бросился пьяный мужик в приемном покое - ударил в ухо.

Врачей учили правильно падать, вставать и убегать.Фото: Даба ДАБАЕВ

КИДАЮТСЯ С НОЖАМИ

- Один раз я приехал на вызов в частный дом. Пациент - мужчина лет 45 с жалобами на похмелье после 15-дневного запоя. Рядом был его друг, тоже в состоянии алкогольного опьянения. И все время, пока я работал, он отпускал комментарии нецензурной бранью и всячески мешал. После просьбы покинуть комнату начал наезжать, переходя на личности и не скупясь на матерную брань. Затем схватил со стола кухонный нож и начал двигаться ко мне, - вспоминает Александр Приходько, фельдшер «Скорой помощи». - Больной в это время попытался вразумить дебошира, но по сути лишь отвлек его, благодаря чему я успел схватить сумку с папкой, добежать до машины и быстро отъехать от места инцидента.

Медик позвонил пациенту и предложил продолжить осмотр непосредственно в машине «Скорой», вдали от неадекватного мужчины с ножом, но в ответ получил подробную инструкцию, куда ему идти.

- Второй раз на меня с ножом бросился наркоман, - продолжает фельдшер. - Он встретил нас в квартире с кухонным ножом в руках и, выкрикивая проклятия, побежал за нами в подъезд, но, поскольку был босиком, упал и выронил нож. Я успел добежать до автомобиля и уехать. Мы вызвали полицию. По словам правоохранителей, дверь никто не открыл, а в подъезде никого не было.

Главное для врача - суметь уйти от обидчика.Фото: Даба ДАБАЕВ

ЧУТЬ НЕ ОТКУСИЛИ ПАЛЕЦ

- Мы не имеем права отвечать на агрессию пациентам и их родственникам, в этом вся проблема. Нас можно пнуть, обозвать, толкнуть - и никому ничего за это не будет. На меня нападали дважды, и все закончилось отказными материалами, - возмущается Алексей Андреев, врач «Скорой помощи». - Мы с коллегами посчитали, что в среднем за сутки в городе происходит три-четыре нападения на медиков, просто это не афишируется. Где-то - толкнули, где-то - ударили, бывает - держат в заложниках. Чаще всего пьяные или под наркотиками. Недавно был случай, когда меня родители пациента полтора часа удерживали - закрыли в комнате. Полицейские вели переговоры, меня освободили, но уголовное дело в итоге возбуждать не стали.

Однажды врач даже чуть не остался без пальца.

- Несколько лет назад наркоман почти откусил мне верхнюю фалангу мизинца. Я два месяца на профилактике в Центре СПИД провел, слава богу, ничего не подхватил. И опять же все замяли. А я с таким колоссальным трудом добивался признания этого случая производственной травмой! - негодует доктор. - Статистика такая поганая никому не нужна. Люди просто не понимают, что хоронят «Скорую». Очень много специалистов уходят. За этот месяц четверо моих знакомых ушли, и я собираюсь.

МЕДИКОВ ПРИРАВНЯТЬ К ПОЛИЦЕЙСКИМ...

Наказать человека за нападение на врача крайне сложно. Даже практически невозможно. По закону уголовное преследование возможно только при причинении среднего или тяжкого вреда здоровью, а до такого, к счастью, пока редко доходит.

- Медики не выделены в отдельную категорию, как, например, полицейские, - отмечает Ирина Большакова, главный врач станции скорой медицинской помощи. - Если на полицейского при исполнении служебных обязанностей кто-то напал, то этот человек отвечает за свои действия более серьезно и его сурово наказывает закон, ведь есть отдельная статья. Но полицейский всегда готов к нападению, он должен уметь обороняться, использовать оружие, а врачи совершенно не готовы к агрессии. Медик оказывает человеку помощь, поэтому беззащитен вдвойне. Но у медиков и полицейских почему-то неравное положение. В Государственную думу вносились предложения о наделении врачей неотложки особым статусом, но почему-то не получили поддержки.

Отчаявшись дождаться помощи и защиты со стороны государства, врачи стали решать проблему подручными средствами. Например, Новосибирская областная ассоциация врачей совместно с академией джиу-джитсу проводит семинары по самообороне.

- Мы тренируем навыки единоборства джиу-джитсу, - говорит Константин Помогайбо, сертифицированный инструктор академии джиу-джитсу. - Главная задача - не вступить в борьбу, а уйти с минимальными потерями. Мы отрабатываем техники падения, вставания, борьбы с удушением и само удушение.

Для врачей возможность убежать от нападающего - пока единственный вариант остаться в живых и не оказаться потом самому за решеткой за причинение вреда человеку. Планируем проводить семинары раз в месяц и надеемся, что депутаты все-таки встанут на сторону врачей и фельдшеров, защитят их с помощью закона. Хотя слабо верится, что народные избранники, у которых давно есть свой особый статус, услышат врачей, работающих непосредственно в полях...