Душил и нервничал: в Новосибирске недовольный муж пациентки проломил стену и избил травматолога

Во втором часу ночи 24 января в травмпункт новосибирской горбольницы № 1 обратилась девушка с порезанной рукой. Порез глубокий, хлещет кровь. Но пациентка сразу оговорилась: «несчастный случай». Пока девушку зашивали и перевязывали врачи, в коридоре ее ждал муж. Ждал и нервничал. А потом внезапно ворвался в кабинет, где шел осмотр, и устроил бойню. Может, боялся, что девушка расскажет, кто действительно нанес ей травму?.. Сейчас на этот вопрос предстоит ответить следователям.

— Возможно он был пьян. Вел себя неадекватно, набросился на наших врачей, кричал: «Что так долго»? Бил и душил нашего травматолога, — рассказали «КП»-Новосибирск» горбольнице №1 и предоставили видеозапись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688021" frameborder="0"></iframe> Бил и душил: в Новосибирске муж пациентки напал на травматолога.

На кадрах хорошо видно, как несколько мужчин-медиков пытаются оттащить обезумевшего парня от врача. Тот настолько взбешен, что во время драки проломил стену в кабинете.

— Охрана сразу же вызвала полицию, однако к моменту их приезда и пациентка, и ее спутник убежали, — добавили в больнице. — Запись мы передали оперативникам.

Пациент проломил стену в кабинете травматолога. Фото: новосибирской горбольницы № 1

Пострадавший травматолог снял побои и написал заявление в органы. С прессой общаться не хочет. Но его коллеги говорят, что мужчине причинен легкий вред здоровью — ссадины и синяки.

По словам Ирины Большаковой, главного врача «Станции скорой медицинской помощи» Новосибирской области, нападение на врачей явление настолько частое, что уже обыденное.

— Нападают, как правило, сами пациенты или их родственники, физические травмы обычно не бывают слишком серьезными, а вот оценить тяжесть морального ущерба сложно, — говорит Ирина Большакова. — Большинство медиков после таких случаев предпочитают сразу же увольняться. Так и пишут в заявлении — «агрессия пациентов».

По иронии судьбы в Новосибирске на днях пройдет семинар по самообороне для медиков.

— В рамках семинара участники изучат навыки безопасных падений, передвижения в ограниченном пространстве, техники ухода из опасных позиций и нейтрализации нападающего лица, — без всяких шуток проанонсировали в Новосибирской областной ассоциации врачей. На семинар они рекомендуют записаться всем коллегам…

ОФИЦИАЛЬНО

Драчуну грозит срок до двух лет

Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений врачу ГКБ № 1 посетителем больницы, по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.