Самооборона с фонендоскопом: врачей обучат приемам самозащиты

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-24T16:17:03+03:00

Также организаторы просят взять с собой отличное настроение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На семинар доктора должны принести с собой халат и различные медицинские приборы

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Врачей в Новосибирске будут обучать приемам самообороны. Семинар решили организовать Новосибирская областная ассоциация врачей и международная академия Ribeiro Jiu-jitsu. Занятие проведут в лофте «Трава».

— Семинар будет полезен как сотрудникам служб скорой и неотложной медицинской помощи, так и иным медицинским работникам, — отметили организаторы.

При этом докторов призывают приходить в привычной им одежде — халате и с медицинскими приборами, например, фонендоскопами. Также организаторы просят взять с собой отличное настроение.