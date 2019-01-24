Самооборона с фонендоскопом: врачей обучат приемам самозащиты
На семинар доктора должны принести с собой халат и различные медицинские приборы
Также организаторы просят взять с собой отличное настроение.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Врачей в Новосибирске будут обучать приемам самообороны. Семинар решили организовать Новосибирская областная ассоциация врачей и международная академия Ribeiro Jiu-jitsu. Занятие проведут в лофте «Трава».
— Семинар будет полезен как сотрудникам служб скорой и неотложной медицинской помощи, так и иным медицинским работникам, — отметили организаторы.
При этом докторов призывают приходить в привычной им одежде — халате и с медицинскими приборами, например, фонендоскопами. Также организаторы просят взять с собой отличное настроение.