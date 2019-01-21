Автор теста про наркотики, бомжей и пытки просит больше не применять его на детях

«От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом», «Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы», «Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе», «Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди».

Эти тезисы - из теста для детей. Его дали ребятам из новосибирской школы № 108. Всего - 91 утверждение. Ученикам предложили написать, с какими предложениями они согласны, а с какими - нет.

Родителей о таком уроке не предупреждали. Лишь вечером мамы и папы узнали, чем занимались их чада вместо школьной физры. Задание с такими специфическими вопросами многим взрослым пришлось не по душе, и они потребовали объяснений от директора. Объяснительную запросил и департамент образования.

«Наверное, авторы грант Сороса отрабатывали» - скандальный тест прокомментировали автор и школьный педагог. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Школа обязана отслеживать не только оценки по математике и русскому языку, но и личностный рост. Если у ребенка не ладится с учебой, он может найти себя в какой-то другой деятельности, где будет успешен. Это могут быть спортивные, музыкальные, танцевальные кружки. Поэтому изучаются разные наклонности ребенка, - объяснила в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» директор Олеся Узких.

Родители выделили маркером вопросы, которые их смутили.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Руководитель школы говорит, что тест разработан давно, проверен временем…

«Это работа по отслеживанию, как ребенок развивается» - директор школы объяснила смысл теста. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Действительно давно. Нам удалось найти одного из авторов методики. Это Павел Степанов, заместитель заведующего Центром стратегии и теории воспитания личности, кандидат педагогических наук. Но даже он против этой методики.

«Эта методика не дееспособна» - кандидат психологических наук разнесла школьный тест. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Она сильно устарела, мы ей не пользуемся уже много-много-много лет. Про эти вопросы надо забыть, это позавчерашний день, - отреагировал педагог на звонок Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». - Методика появилась в начале 2000-х годов, несколько раз апробировалась в школах, которые были нашими экспериментальными площадками. Это был пробный шар, мы его обкатали в нескольких школах, даже опубликовали, чтобы получить обратную связь. Но, получив «обратку» от разных педагогов из разных школ, поняли, что с этой методикой работать рано или вообще не стоит.