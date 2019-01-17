«Люди, выступающие против войны, трусоваты»: родителей шокировал тест, заданный новосибирским школьникам

«Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально», «Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей», «Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество», «День Победы (9 Мая) — праздник только для ветеранов и пожилых людей», «Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами», «Какое общение без бутылки «Клинского», «От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом», «Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты»...

Что за дикие заявления? — Спросите вы. Это — тест. Детский. Его провели в Новосибирской школе №108.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ МИЛОВАТЬ

Ученикам раздали список тезисов и предложили оценить: с чем — согласны, а с чем — нет. Всего — 91 фраза. Но нет, там не только заявления а-ля маньяк-социопат на прогулке. Есть и в полнее гуманные и даже очевидные вещи. «Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть». Или: «Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера». В общем, салат из латентного фашизма, гуманизма, патриотизма и мизантропии.

Родителей о таком уроке не предупреждали. Они узнали о тестирование от впечатленных чад.

— Я узнала уже вечером. Мы с ребятишками обсуждали, как у них прошел день, что было в школе нового, и они между собой заспорили. Такой вопрос: «Лучше отпустить на свободу десять преступников, чем казнить одного невиновного человека?» Он вызвал у них диаметрально противоположные мнения. Я, вообще, была в ступоре, не знала, как на это реагировать. Начала выяснять, откуда эти вопросы, — рассказала «КП»-Новосибирск» Лариса Лопатина.

Лариса Лопатина вместе с другими родителями потребовала объяснений от школы.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

У нее в школе учатся двое: 12 лет мальчику и 14 — девочке. Чудо-тест достался и ей, и ему.

Женщина потянулась за смартфоном, открыла родительский чат… А вскоре мамы и папы уже писали коллективное письмо директору. Тоже — с вопросами. Зачем? Для чего? Как будут использовать?

В ультиматуме прописали: не будут ответов в недельный срок — передадим вопросы губернатору, прокурору и детскому омбудсмену.

Директор Олеся Узких подписала объемный, на нескольких листах ответ. Но вот — наверное, главные фразы (извините за сложность речи — редакция не виновата):

«Целью диагностики личностного роста школьника является выявление приблизительной картины отношения школьника к той, или иной жизненной ценности. Рекомендовано проводить данную диагностику для выявления динамики развития личностного роста, как показатель воспитательного процесса в школе».

«ЧТОБЫ РЕБЕНОК МОГ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ, КРОМЕ УЧЕБЫ

Олеся Евгеньевна вопросов не боится, от журналистов не прячется. На звонок Радио «Комсомольская правда» ответила:

— Это — заказ государства. Мы, школа, обязаны отслеживать не только оценки по математике и русскому языку, но и личностный рост. Если у ребенка не получается учеба, он может найти себя в какой-то другой деятельности, где он может быть успешен. Это могут быть кружки спортивные, музыкальные, танцевальные. Поэтому вот изучаются со всех сторон другие стороны ребенка — где он, кроме учебы, может себя проявить.

«Это работа по отслеживанию, как ребенок развивается» - директор школы объяснила смысл теста. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Директор, вероятно, не внимательно прочла вопросник. Либо разволновалась от звонка. Как иначе объяснить такие комментарии? Как такой тест поможет ребенку проявить себя? Мол, не получается с учебой — хлебни пива? Не ходи на парад победы — лучше боевик посмотри?

Давайте, конечно, будем объективны. Этот тест (официально называется — «Диагностика личностного роста школьника) ни к чему не призывает. Там же фразы не подаются, как истина в последней инстанции. Мол, смотрите сами: что верно, а что — нет.

Но родителям все равно не спокойно.

Родители выделили маркером вопросы, которые их смутили.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ЭТО — 25 КАДР

— Я прочитала методику проведения. Этот тест рекомендуют проводить несколько лет подряд и, как минимум, два раза в год. Давайте вспомним такую штуку известную — 25 кадр, когда скрытое воздействие происходит на мозг человека, — возмущается Лариса Лопатина. — Тезисы в форме утверждения. Есть положительные. Они воспринимаются нормальною. «Да, это нормально», «это нормально». А потом — хоп, такая провокация. И ребенок на автомате может сказать — «да, и это нормально». И вот, вы представляете, несколько лет подряд два раза в год детям впихивают это в голову…

— Мне не все нравятся вопросы, — соглашается и директор. — Но эту программу написали еще в советские времена (хотя мы засомневались, вопрос о «Клинском» — явно не из СССР — Прим. ред.), и главный автор — профессор педагогических наук. Не просто психологи какие-то придумали.

Разговор про психологов — не случайно. Дело в том, что психологические тесты предполагают одобрение родителей. А тут мам и пап даже не спросили. Поэтому учителя и говорят: это — совсем не про психологию.

Ответ директора родителям: А это был не психологический тест...Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Похоже, в прокуратуру этот тест, все-таки, попадает. Уже там будут разбираться, как к такому опроснику относиться. А в городском департаменте образования уже отреагировали на запрос «КП»-Новосибирск» и тоже сделали запрос — директору. Главе школы предстоит писать объяснительную.

ОФИЦИАЛЬНО

Мэрия изучит деятельность школы

«Департаментом образования мэрии города Новосибирска не было инициировано проведение социологического или иного исследования по вопросам личностного роста в образовательных организациях города Новосибирска.

Информация о проведении исследования или анкетировании в образовательных организациях не поступала.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ» проведение анкетирования обучающихся является компетенцией образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) учащихся.

По указанному факту департаментом образования мэрии города Новосибирска запрошена объяснительная директора Узких О. Е., запланировано изучение деятельности образовательной организации».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Они нарушили личное пространство»

Ольга Белобрыкина, кандидат психологических наук, профессор кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета:

«Эта методика не дееспособна» - кандидат психологических наук разнесла школьный тест. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Эта методика не дееспособна и не доказана. Плюс ко всему, личный рост эта методика не выявляет. И никто не имеет права нарушать личностное пространство субъекта. Не родители обратились к психологу, не дети с какими-то проблемами. И специалисты взяли на себя очень большой риск — работать неправомерной методикой, внедряться в личностное пространство, ставить какие-то диагнозы-клише и на их основании вырабатывать потом неверные заключения.