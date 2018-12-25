Священник с айфоном, просивший у прихожан машину: «Хейтеры угрожают изнасиловать матушку»

Священник из маленького городка Болотное в Новосибирской области прославился в соцсетях. По светскому образованию батюшка - айтишник: «Инстаграм», «ВКонтакте» - все это ему близко. Там Андрей Крашенинников вел свои проповеди, а еще... собирал пожертвования. Просил у паствы то деньги, то бытовую технику.

- Просил микроволновку, газовую плиту, холодильник, детскую кроватку, хороший велосипед, замок к велосипеду, машину, - перечисляет местная жительница Юлия Борисенко.

Священник просил автомобиль, но не дали.Фото: СОЦСЕТИ

Последней каплей стал пост в соцсетях, когда священник написал, что ищет тех, кто оплатит ему автошколу.

«У меня зарплата 15 000 на четырех человек. Да воздаст вам Господь», - объяснил свою просьбу отец Андрей.

Просьба оплатить уроки в автошколе.Фото: СОЦСЕТИ

При этом внешне священник не напоминает нуждающегося. Особенно жителей Болотного раздражал айфон батюшки.

- Вы мобильник-то свой продайте, - стали ему писать в ответ в соцсетях. Завязался спор. О конфликте священника и местных жителей написали СМИ. Сам батюшка никаких комментариев не давал. Несколько дней молчал. Но потом согласился пообщаться с журналистами «Комсомольской правды».

«НЕ ИМЕЮ ПРАВА СУДИТЬСЯ»

- Как всегда, хейтеры не отдыхают, - со вздоха начинает отец Андрей. - Мне уже хотят служение запретить из-за этой лжи. После всех статей сыплются угрозы во «ВКонтакте», пишут: «Мы расчленим твою семью, убьем тебя, убьем настоятеля…» Атака на меня три дня длилась, массово писали во «ВКонтакте». Я за день удалял по 250 сообщений. Писали, что «да мы тебя, да раком, да туда-сюда, да твою матушку, да детей». Писали: «Изнасилуем жену твою». Писали: «Ты балбес и попрошайка». Неприятно это все.

- Так в полицию надо идти!

- Вы не понимаете. Мне нельзя. По канонам церкви священник не имеет права судиться мирским судом, у нас есть свой суд - церковный. Я не хочу преступать наших правил, - отвечает батюшка.

Отец Андрей говорит, что три дня ему в соцсетях писали угрозы.Фото: СОЦСЕТИ

- Давайте тогда разберемся, что правда и что ложь в этой истории. Айфон у вас есть, как об этом пишут?

«Мне посыпались угрозы жизни» - батюшка рассказал, чем обернулись просьбы к прихожанам. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Кто-то написал, что у меня айфон XR, кто-то - что я в марте приобрел его за 70 тысяч. На самом деле у меня Айфон 6S Pluse, два года назад мне подарили его далекие родственники из США. Это дорогая, презентабельная памятная вещь от любимых людей, которая была для меня как снег на голову. У меня такого телефона в жизни не было. Я не хотел порочить память своих родных. И до сих пор не хочу продавать телефон. Я не могу продать подаренное: для меня это подлый поступок.

«КАЮСЬ, ЧТО ПРОСИЛ И СПОРИЛ»

- Скриншоты, которые гуляют по соцсетям, что вам нужны деньги, техника, велосипед, - правдивые?

- Да, я просил, писал. Было дело. Но честно говоря, ошибочно. Не нужно было этого делать. Я сам к такому выводу пришел. Это была моя ошибка. Да, у меня ничего не было: ни холодильника, ни микроволновки, ничего, я переехал в Болотное из другого региона, с двумя маленькими детьми... И люди добрые пожертвовали, нашлись такие. И подарили велосипед - все лето мы с матушкой отъездили нормально. Не спортивный, конечно, ну так...

В Болотном отец Андрей служит с весны этого года, но не всем прихожанам понравился новый батюшка.Фото: СОЦСЕТИ

- И машину в итоге подарили?

- Нет, у меня сейчас нет ни денег, ни машины, ни прав - ничего. Еще если уволят из епархии... Просьбы были мои ошибочные. Я в них каюсь. Не нужно было писать. Это моя ошибка. И то, что вступил в полемику с хейтерами, - тоже моя ошибка. Я скажу так: я цитировал Писание. Да, я написал: «Не стоит метать бисер перед свиньями». Это фраза из Евангелия. Люди приняли превратно, как оскорбление в их адрес. Не нужно было так писать и вообще спорить - дело это бесполезное. А вообще, говорю честно, веру в людей стал терять.

Велосипел батюшке подарили.Фото: СОЦСЕТИ

СКАЗАНО

«Сельскому батюшке без автомобиля бывает сложно»

Александр Митрофанов, иероманах, руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии, автор православного видеоблога «Мысли вслух»:

- Если бы батюшка требовал от прихожан или отбирал, я бы понял возмущение. Н ведь он - попросил. Если приходу сложно, приход мог сказать: «Не можем помочь, не можем позволить». А вообще, бывают такие ситуации, когда приход берет на себя покупку машины. Сельскому батюшке надо на требы выехать - берет ее; старосте надо за цементом съездить - берет ее. Так-то сельскому батюшке без автомобиля бывает сложно, потому что он служит не только в своем приходе, но и еще окормляет пять-шесть деревень вокруг. А по деревням общественный транспорт ходит плохо. Вот у меня есть автомобиль - я за день посещаю три деревни. А если бы ездил на общественном транспорте, я бы приехал в одну деревню, а выбрался бы из нее только на следующий день, потому что так автобус ходит. Ну попросил он машину - он же не приказал. Просьба - это просто просьба. Поэтому непонятно, почему народ на ровном месте возмутился. Возможно, батюшка просто не нашел какой-то дипломатический подход.